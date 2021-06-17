Henüz ismi belli değil

Rahmetli Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, Mart 2018’de Avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmuştu. Çift, Ağustos 2019’da anne-baba olmuş, kızları Narin’i kucaklarına almıştı. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal 7 aylık hamile eşi ile önceki gün Bodrum Gölköy’deydi. Nazlı Kurbanzade “Minik kızınızın adı belli mi?” sorusuna “Aklımızda birkaç isim var ama henüz netleştirmedik” yanıtını verdi.