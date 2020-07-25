Henüz keşfedilmemiş gizli cennet: Sığacık

BU KÖYÜN ZAMANLA DERDİ YOK

Sığacık, kalenin içine kurulmuş ufacık, çok şirin bir sahil köyü. Mandalina kokan sokaklara, tarihi taş evlere, rengarenk çiçek ve begonvillerle süslü, Arnavut kaldırımlı dar sokaklara sahip. Sıra sıra dizilmiş avlulu evler, butik oteller, restoran ve kafeleriyle rüya gibi bir yer. Usta bir ressamın fırçasından çıkmış bir tablo gibi görünen köyün sokakları, ‘Kavak Yelleri’ dizisi ve Ata Demirer’in ‘Olanlar Oldu’ filminin çekimlerine ev sahipliği yapmış.

3.500 HUZURLU İNSAN

‘Sakin Şehir’ sembolü olan salyangoz resimleri ve heykelleri her yerde. Köyün yöresel mimarisine ve geleneklerine sahip çıkılan Sığacık’ın yaklaşık 3.500 kişi olan nüfusu yaz aylarında iki katına çıkıyor. Köyün her yeri öyle güzel ki, sürekli fotoğraf çekmek istiyorsunuz.

KALEİÇİ SIĞACIK PAZARI

Buraya gelmişken mutlaka uğramanız gereken yer, limanın hemen yanında, trafiğe sürekli kapalı olan kale içi. Pazar günleri kurulan köy pazarının esnafı, Kaleiçi’nde yaşayan köylüler. Burada kendi bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlerini satıyorlar. Her şey doğal ve temiz. Burayı diğer pazarlardan ayıran en büyük özellik, size kendinizi bir yemek festivalinde gibi hissettirmesi. Köy ahalisi, hafta boyunca çalışıp ürettiği ürünleri burada satıyor.

PAZARDA NELER VAR?

Envai çeşit tencere yemekleri, baklavalar, börekler, sarmalar, köfteler, reçeller, turşular, limonata, karadut ve Ege otlarının yanı sıra, el emeği, göz nuru olan örgü ve takılar bulabilirsiniz bu pazarda. Deniz börülcesi, deniz fasulyesi, semizotu, reyhan, fesleğen, nane, maydanoz, dereotu, domates ve acurlar organik. Sarı kantaron yağı, lavanta, papatya ve nergis yağları, nar, mandalina ve turunç ekşisi, elma ve nar sirkesi, kaya koruğu, zahter kekiği salamurasıysa köyün spesyalleri.

BUTİK OTELLERDEN ŞAŞMAYIN

Köyde 5 yıldızlı birkaç otel olmasına rağmen tatilciler, konaklamak için genellikle tarihi, taş köy evlerinden dönüştürülen, cennet gibi bahçelere sahip, minik butik otelleri ve pansiyonları tercih ediyor. En iyileri Liberta Guesthouse, Villa Konuk Evi, Novacitrus Otel, Antik Otel ve Monza House Butik Otel.

GÜNE GÜZEL BAŞLAMAK İÇİN İYİ BİR KAHVALTI YAPIN

Maya Kahvaltı Evi, yeşillikler içinde dev bir bahçe. Sebzeler, meyveler, reçeller, bal, yumurta dahil kahvaltılıklarını çiftliklerinde üretiyorlar. La’dude Art Cafe, Monza House, Ada Deniz Kafe ve Sevgi Abla’nın Yeri kahvaltı için en doğru adresler.

AKŞAMA BALIK VE MEZE

Uzun yıllar Bozcaada’da Martı Restaurant’ı işleten Oya ve Burçin kardeşler, iki yıl önce Sığacık’a gelip No:17 Elçin Meyhane’yi açmışlar. Canlı müzik yapılan meyhanede, deniz mahsullerinin yanı sıra muhteşem mezeler var. Mekan haftanı her günü açık. Nena Balık, Liman Restaurant, Bekri ve Milos Restaurant, köyün en popüler adresleri. En iyi kahve ve kokteyl yapan mekanı Fehu’ya da uğramalısınız.

MASMAVİ SULARA ATLAMA VAKTİ!

Mavi bayraklı plajlarıyla ünlü köy, aynı zamanda bir dalış alanı. Suyu berrak ve soğuk. Plajları köy merkezine en fazla 10 dakika uzaklıkta. Akkum ve Akarca, köyün gözde plajları. Buralarda hem sörf, hem de dalış yapabilirsiniz. Küçük Akkum ve Akkum Beach Club, her türlü konfora sahip ücretli plajlar. Ödeyeceğiniz ücret el yakmayan türden. Yani Bodrum ve Çeşme plajlarının fiyatlarıyla kıyaslarsanız arada dağlar kadar fark var.

BAKİR KOYLARA TEKNE TURU

Köyün yat limanından kalkan tekneler, turistler için günübirlik turlar düzenliyor. Sadece deniz yoluyla ulaşılabilen, el değmemiş bu bakir koylarda denize girin, kaptanın sizin için hazırladığı enfes deniz mahsulleriyle karnınızı doyurup, unutulmaz bir gün yaşayın. Eğer Mavi Yolculuk’a çıkacaksanız ilk tercihiniz Teoman Kaptan olsun. Çünkü 10 yıl önce Sığacık’ta tekne ile yemekli Mavi Tur’u turu başlatan kendileri. Hem tecrübeli, hem kibar hem de yemekleri nefis.