Yükselen burcu Aslan olan Marilyn Monroe’nun söylediği gibi “Hepimiz birer yıldızız ve parlamayı hak ederiz.” İşte tam da bu dönem, Venüs Aslan burcunda seyahat ederken, parlamak için ideal zamandayız! Kadınlarda ışıltılı makyaj, göz alıcı renkler, tırnakta artistik uygulamalar, saçta iddialı renkler bu dönem ön plana çıkabilir. Erkeklerde profesyonel cilt bakımı, ciltte kusurlar varsa ten makyajı, iddialı parfümler, renkli kıyafet tercihi cazibeyi arttıracaktır. Ancak unutmayalım, uygulamalar tecrübeli profesyonellere yaptırılmalı, ürün seçiminde uzman görüşlerine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde istenmeyen abartılı sonuçlar ortaya çıkabilir.

Venüs'ü destekle

Medikal astrolojinin temelinde elementler vardır. Elementler sıcak, soğuk, kuru ve nemli olmak üzere 4 temel kaliteden oluşur. Venüs’ün doğası soğuk ve nemlidir. Aslan burcu ise ateş elementinde olup sıcak ve kurudur. Bir gezegen doğasına aykırı olan burçtan geçerken zorlanır, yıpratıcı etkileri ortaya çıkabilir. Dolayısıyla Venüs’ün yaklaşık bir aylık Aslan burcu seyahati döneminde güzellik konularında takviyeler almak çok faydalı olur. Venüs yönetiminde olan, güzellik vitamini olarak da bilinen E vitamini takviyesi almanızı öneririm. Vitaminleri ve takviye edici gıdaları, hekiminize/eczacınıza danışarak almanız önemle tavsiye edilir.

Altın yükselecek mi?

Bu dönem sıkça karşılaştığımız "Altın yükselecek mi?" sorusuna güzellik perspektifinden bakalım. Finansal araç olan altını değil, altın içeren ve altın görünümlü güzellik ürünlerini değerlendirelim. Altın, astrolojide Aslan burcu ile yönetilir. Venüs Aslan burcunda ilerlerken Altın tozu içeren kremler, altın renkli ojeler, altın görünümü veren simli makyaj ürünlerine ilgi yükselebilir.

Mars retrosu başlıyor

Mars 9 Eylül Çarşamba günü retro harekete dönmek üzere durağana geçecek. Mars retrosu 14 Kasım tarihine kadar sürecek. Medikal astrolojide yüz ve kafa bölgesini yöneten Koç burcunda gerçekleşecek Mars retrosu döneminde ilgili bölgede yapılacak operasyonlara daha çok dikkat edilmesi gerekir. Özellikle Ay’ın da Koç burcunda olacağı günler mecburiyet yoksa tercih edilmemelidir. (01-03 Ekim ve 28-31 Ekim arası) Işıltılı bir hafta diliyorum! Sevgilerimle...