Türkiye Hepimizin başına gelebilir! Emniyet, Instagram kullanıcılarını uyardı

Hepimizin başına gelebilir! Emniyet, Instagram kullanıcılarını uyardı

Türkiye

Hepimizin başına gelebilir! Emniyet, Instagram kullanıcılarını uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya hesaplarının çalınmasına karşı vatandaşları uyardı.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 20:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik etmek amacıyla Ağustos 2020'de kurulan SİBERAY'da vatandaşların sosyal medya hesaplarının güvenliğini sağlamaları için alınacak önlemlere yer verildi.

Çoğunlukla Instagram platformu üzerinden gerçekleştirilen bu tarz saldırı girişimlerine maruz kalmamak için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

"Farklı birisinin hesabınıza giriş yaptığı anda haberinizin olması için 'şüpheli giriş uyarıları' açılmalı. Sosyal medya hesabınıza kayıtlı e-posta ve telefon numarası güncel olmalı. Hesap güvenliği için en az altı rakam, harf ve noktalama işaretlerinden oluşan güçlü şifre oluşturulmalı. Şifreler, internette kullanılan diğer şifrelerden farklı olmalı. Instagram 'iki faktörlü kimlik doğrulama' özelliği açılmalı. Instagram hesabının parolası, asla bir başka kişiyle veya bir uygulamayla/web sitesiyle paylaşılmamalı ve farklı mecralarda hesaba giriş yapılmamalı.
Güvenilmeyen bir Wi-Fi ağı veya cihaz üzerinden hesaba giriş yapılmamalı. Ortak kullanılan teknolojik cihazlarla sosyal medya hesaplarına giriş yapıldığında mutlaka çıkış yapılmalı. 'Beni hatırla' özelliği aktif hale getirilmemeli. 'Beni hatırla' özelliği açık kaldığında tarayıcılar ve uygulamalar kapatılsa bile sosyal medya hesaplarına başka kişiler ulaşabilir."

Uygunsuz içerik, spam, rahatsız edici içerik, başka bir profili taklit etme ve kişiye ait özel bilgilerin paylaşılması konularında Instagram yardım merkezine başvurulabileceği belirtilirken Instagram'daki bir taklit hesabın, "https://help.instagram.com/contact/636276399721841" linkinden şikayet edilebileceği bildirildi.

AA

İlgili Haberler
Instagram'da 16 yaş altındakilerin hesapları gizli hesap olarak kaydedilecekInstagram, Hassas İçerik Kontrolü özelliğini kullanıma sundu


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Albie: Güney Afrika’nın beyaz isyancısı…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
3 kazada toplam 29 kişiyi kaybettik
Hakan Çelik
Murat Çelik
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşı 16 yaşa inmeli
Murat Çelik
Banu Şen
Gözü şimdi daha yükseklerde: Erzurum
Banu Şen
Şirin Sever
Mücadelenizi çok sevdik kızlar
Şirin Sever
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yerli aşıda son durum ne? Bakan Koca'dan Türkovac için önemli açıklama