Magazin Hepsi grubu barıştı!

Hepsi grubu barıştı!

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Hepsi grubu barıştı!

Hepsi grubundan Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı arasındaki buzlar birkaç gün önce erimişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Gülçin Ergül ile grubun diğer üyesi Cemre Kemer de barıştı.

19 Mayıs 2020, Salı 08:39 Son Güncelleme:
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Bir dönem adından çok söz ettiren Hepsi grubu, 2009 yılında dağılmıştı. O dönemler gruptan Gülçin, diğer kız arkadaşlarıyla olaylı bir şekilde küsmüş ve ayrılmıştı. Ancak 11 yıl sonra şaşırtan bir gelişme yaşandı. Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı arasındaki küslük sona erdi. Cemre Kemer ve Yasemin Yürük de eski arkadaşları için bir adım attı. Cemre Kemer, eski grup arkadaşı Gülçin Ergül'den sosyal medyada övgü ile bahsetti:

'Çer çöp dinleyeceğinize Gülçin'i dinleyin'

“İnanılmaz bir gırtlağı var. Harika bir ses. Piyasadaki seslerin yüzde 90'ından iyidir. Çer çöp dinleyeceğinize Gülçin'i dinleyin...”

‘Çok şükür barıştılar’

Hepsi fanları, barışma haberine çok sevindi. Cemre’nin bu paylaşımı sonrası grup Twitter’da TT listesine girdi ve sonra sevilen grubun yeniden bir araya geleceği iddiaları da ortaya atıldı. Sosyal medyada en çok ‘Çok şükür barıştılar’ yorumları yapıldı.


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