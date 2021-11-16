Hepsiburada çekilişleri 15 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 10 Kasım 2021 tarihinde sona eren kampanyada ilk olarak büyük ikramiye çekilişi yapılırken, yaklaşık bir saat sonra küçük ikramiyenin çekilişi gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişler Youtube üzerinden de canlı olarak izlendi. Peki, Posta gazetesi Hepsiburada çekiliş sonuçları açıklandı mı? Hepsiburada Efsane Macera çekilişi isim listesi belli oldu mu? İşte detaylar…

HEPSİBURADA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hepsiburada çekilişleri 15 Kasım tarihinde gerçekleşti. Büyük İkramiye Çekilişi saat 13.00'de Küçük İkramiye Çekilişleri ise saat 14.30'da gerçekleştirildi ancak sonuçlar henüz açıklanmadı.

HEPSİBURADA EFSANE MACERA ÇEKİLİŞİ NEREDE AÇIKLANACAK?

Hepsiburada çekiliş sonuçları 17 Kasım 2021 Çarşamba günü Posta Gazetesi'nde ilan edilecek. Ek olarak çekilişlerin sonuçları hepsiburada.com adresinde de kamuoyu ile paylaşılacak.

HEPSİBURADA ÇEKİLİŞ İKRAMİYELERİ NELER?

Büyük Ödül Çekilişi ile 1 adet BMW 218i Gran Coupe (yaklaşık değeri 607 bin TL) verilecektir.

Küçük Ödül Çekilişi ile verilecek ikramiyeler:

4 adet Huawei Matebook 13 AMD Ryzen 7 3700U 16GB 512GB SSD Windows 10 Home 13" Qhd Taşınabilir Bilgisayar (birim adet değeri 11.199 TL)

4 adet Sony KD-65XH8196 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV (birim adet değeri 11.299 TL)

6 adet Xiaomi Mi 11T 256 GB 8 GB Ram (Xiaomi Türkiye Garantili) (birim adet değeri 7.499 TL)

4 adet Sony PlayStation 5 Oyun Konsolu (Eurasia garantili) (birim adet değeri 10.699 TL)

4 adet Samsung Galaxy Tab S7 SM-T870 128 gb tablet (birim adet değeri 6.399 TL)

4 adet Delonghi CGH 1020 D Tost Makinesi (birim adet değeri 6.780 TL)

3 adet Philips NeoPix Ultra 4200 lümen Full HD Netflix Youtube Smart LED Projeksiyon (birim adet değeri 4.999 TL)

6 adet Roidmi akıllı süpürge (birim adet değeri 4.999 TL)

6 adet Delonghi ECOV311.BG Icona Vintage Serisi Espresso ve Cappuccino Makinesi (birim adet değeri 3.785 TL)

10 adet Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar Kazanlı Ütü (birim adet değeri 4.575 TL)

ÇEKİLİŞ HAKKINDA…

Asıl talihlilerin son başvuru tarihi 02.12.2021, yedek talihlilerin son başvuru tarihi 17.12.2021 ve İkramiyelerin son teslim edilme tarihi 31.12.2021'dir.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır.

Her ödül çekilişinde bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. çalışanları ile 18 yaşından küçükler çekilişe katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dâhi ikramiyeleri teslim edilmez.

Kazanılan KNO bilet numaraları SMS ile iletilecektir.

Çekiliş hakları talihli dışında kullanılamaz, devredilemez ve nakde çevrilemez.

İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

Çekilişlerde yedek talihli olacaktır.