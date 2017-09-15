Hepsiburada Facebook söyleşilerinin konuğu Ahmet Naç

Yaratıcı fikir ve dokunuşlarla sıradan bir sınıftan harikalar yaratan Ahmet Naç, ebeveynlere ve öğrencilere, başarılı bir okul yaşamı için önerilerde bulunacak. Bütün meslekleri aynı anda yapabileceği bir iş olduğu için öğretmen olmayı seçen Ahmet Naç, boş vakitlerinde gözlüğünü ve takım elbisesini çıkarıp, pelerinini takarak çocukların süper kahramanı oluyor., uğrunda ölüme bile gideceğimiz bir adamın; seni tanımadan, senin için neler yaptığını anlatan Ahmet öğretmen, sosyal mecralarda kısa sürede 300 bini aşkın takipçiye ulaşmış. “Okumayı öğretmeyelim okumayı sevdirelim” diyen Ahmet öğretmen, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerin, çocuklarının başarılı olmasını yürekten isteyen anne-babaların ve her yaştan öğrencinin sorularını cevaplamak üzere,sayfasında olacak.Türkiye’nin lider e-ticaret markası Hepsiburada, 30 farklı kategoride 5,8 milyon ürün çeşidi ve 12 milyon ürünüyle (SKU) aylık ortalama 21 milyon ziyaretçinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaktadır. Gebze’de 100 bin metrekare depolama alanıyla e-ticaretin en büyük operasyon merkezlerinden birine sahip olan Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye’de e-ticaretin gelişimine ve dijital dönüşüme katkı sağlamaktadır. Şimdiye dek 3 kez Türkiye’nin en sevilen e-ticaret markası (Lovemark) seçilen Hepsiburada, sadece Türkiye’nin değil Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’nun da en büyük e-ticaret platformudur.