Hepsiburada’ya ABD’de büyük şok! Ceza kesilir mi?

Türkiye’de e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren Hepsiburada’nın, ABD’nin teknoloji borsası Nasdaq’ta halka açılmasının ardından hisse fiyatlarında büyük çaplı dalgalanmalar yaşanıyor. 1 Temmuz 2021 tarihinde, Türkiye’den çıkan yerli bir girişim olarak ABD’de uluslararası yatırım yolculuğuna çıkan ve bir anda 4.5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan şirketin piyasa değeri art arda yaşanan olumsuzlukların ardından şimdilerde 1.1 milyar dolar seviyesine kadar geriledi.

Milliyet’in haberine göre; Halka arz edildiğinde 12.75 dolar fiyattan satılan hisseler, o dönem gördüğü ilgi sonrasında hızla 14 dolarlık fiyatın da üzerine çıkmıştı. Ağustos ayıyla birlikte başta yönetici değişiklikleri olmak üzere, finansal tarafta artan soru işaretleri, sonrasında bilançoda açıklanan vergi öncesi dolar bazında zarar rakamı yatırımcıların tepkisiyle karşılaştı. Ağustos ortasında başlayan, ay sonu bilanço sonrası hızlanan düşüşle hisselerin fiyatında ciddi gerileme yaşandı ve 10 dolarlar görüldü. Kasım ayına gelindiğinde ise sırasıyla 8 dolar, 6 dolara gerileyen hisse fiyatı son olarak 3.4 dolara kadar geriledi.

‘YANILTMA’ İDDİASI

Analistler, son yaşanan sert düşüşlerin gerekçesinin “yatırımcıların halka açılma öncesinde kendilerinin yanıltıldığını öne sürmeleri” olduğuna işaret ediyor. Hepsiburada’nın, Amerika’da federal yasaları çiğnediğinden yola çıkan bir grup yatırımcı, şirketin bilinçli olarak yatırımcıları yanılttığını belirterek, soruşturma başvurusunda bulundu. 12 Kasım tarihinde ise günlük yüzde 35’e varan düşüşün yaşanmasına neden olan dava açıldı. Konusu ise menkul kıymetler dolandırıcılığı hakkında toplu dava idi. Bilindiği gibi Amerika borsalarında yükselişler ve düşüşlerde Türkiye’deki gibi yüzde 10’luk sınır yok. Bu yüzden düşüşler bu denli yüksek olabiliyor. Nasdaq’da listelendikten sonra sürekli bir düşüş içerisine giren HEPS hisseleri bir türlü toparlanamadı. Beklentilerin altında kalan satış rakamları ve masrafların artması kaçışa sebep oldu.

CEZA KESİLİR Mİ?

Dava sonucunda Hepsiburada’nın ciddi bir para cezası alabileceğini öne sürenler var. Bu rakamın da halka arzda elde edilen gelirin daha fazlası olabileceği belirtiliyor. Borsaya kote olan şirketin liste dışına çıkarılması ise yatırımcı açısından bir diğer korkutucu senaryo. Hisse fiyatları kısa sürede büyük oynaklık göstererek 4’te 1’in de altına geriledi. Analistler, şimdilerde Hepsiburada’nın yatırımcılarından gelen çatlak sesler sonrası açılan davanın sonucunda neler olacağının hesabını yapıyor. Üstelik bu şok düşüşün Nasdaq’ta rekorların kırıldığı bir döneme gelmesi, yatırımcıların gelecek adına kaygı duyduğu bir diğer konu. ABD’de halka açık bir şirket olan Hepsiburada, Türkiye’de borsada işlem görmüyor.



