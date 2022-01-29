Ekonomi HepsiJet’ten zam açıklaması

HepsiJet’ten zam açıklaması

Ekonomi

HepsiJet’ten zam açıklaması

HepsiJet, kuryelere yapılan zam teklifiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 2095 iş ortağına 2022 yılı için ortalama gelirlerine yıllık yüzde 46 oranında artış sağlandığı belirtilirken, “1 TL zam” olarak yansıtılan birim teslimat fiyat artışı yanlış bir algı oluşturulmak üzere kasıtlı olarak kullanıldığını ifade etti. Şirket söz konusu bedelin yapılan yüzde 46’lık yıllık toplam artışın sadece bir bölümünü oluşturduğu vurgulandı

29 Ocak 2022, Cumartesi 13:29 Son Güncelleme:
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Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

24 Ocak tarihinde açıkladığımız yıllık artış oranları sonrasında HepsiJet çatısı altında kendi şirketleriyle sipariş teslimatı yapan 2095 iş ortağımızın 2022 yılı için ortalama gelirleri yıllık olarak %46 oranında artmıştır. Sektör ortalamasının oldukça üzerinde olan bu artış oranı dışında taşımacı iş ortaklarımıza destek amacıyla aralık ve ocak aylarında ek yakıt katkısı yapılmıştır. Çeşitli mecralarda “1 TL zam” olarak yansıtılan birim teslimat fiyat artışı yanlış bir algı oluşturulmak üzere kasıtlı olarak kullanılmaktadır. Bu zam, yapılan %46’lık yıllık toplam artışın sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Şirketimiz tüm imkanlarını seferber ederek ve yapabileceğinin en iyisini yaparak, şirketleri aracılığıyla teslimat yapan iş ortaklarının her zaman yanlarında olmaya devam edecektir.  

Çalışmalarımızı, ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşulları ve tüm paydaşlarımızın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak yürütüyoruz. Şirket olarak sürdürülebilir paydaşlık hukukundan taviz vermeden, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte kazanma ve büyüme prensibiyle çalışmaya devam edeceğiz.

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