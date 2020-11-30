Her 100 çalışandan 72’si virüs konusunda endişeli

Türkiye’nin 81 ilinde patron ve çalışanlarla pandeminin iş dünyasına etkilerini araştıran Avansas, araştırmanın ikinci bulgularını paylaştı. Avansas bu kez Mart ayından Eylül ayına kadar geçen süreçte iş yerlerinde alınan yeni önlemleri ve çalışanların gelecek süreçle ilgili öngörülerini ortaya koydu. Yeni araştırmaya toplam 4 bin 26 kişi katılırken, araştırma sonuçlarına göre iş yerlerine dönenlerin sayısı Mayıs ayına göre yüzde 30 artarak, yüzde 80’e ulaştı. Kontrollü sosyal hayata ve işe dönüş sürecinde Türkiye’deki her 10 firmadan 8’inin koronavirüse karşı önlemlere uyum gösterdiği ortaya çıktı. Çalışanlar, virüsün ancak 1-2 yılda kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Oturma ve çalışma düzeninde yeni dönem

Yeni dönemde iş yerlerinde oturma düzeni kökten değişti. Her 100 iş yerinden 65’i bulaşma riskini en aza indirmek için oturma düzenini yeniden tasarladı. Ofislerde hijyen önlemlerine tam ya da kısmen uyum gösterme oranı yüzde 88’e ulaşırken, küçük ölçekli iş yerinde çalışan 100 kişiden 72’si yakınlarına virüs bulaştırmaktan korktuğunu dile getirdi.

İş yeri alışverişinde Avansas tercih ediliyor

İş yerlerinin yeni normalleşme ile hijyen ürünlerini e-ticaret üzerinden satın alma oranın arttığını belirten Avansas Genel Müdürü Sedat Anak; “Araştırmamızın sonuçları gösteriyor ki; iş yerlerinin ortalama yüzde 55’i maske, eldiven, dezenfektan ve kolonya gibi hijyen ihtiyaçlarını e-ticaret üzerinden satın alıyor. İşyerinin alışveriş yeri Avansas olarak bizim de Mart ayı itibarıyla temizlik ve gıda kategorilerindeki satışlarımızda yüzde 70’in üzerinde bir artış görüldü. Pandemi ile toplumda oluşan bu ihtiyacı ilk günden öngörerek ürün gamımızı ve teslimat ağımızı genişlettik ve müşterilerimiz ihtiyaçlarını, dağıtım ağımızın hijyenik şartlara uygunluğundan emin olarak kendi araç ve personelimizle 1 iş gününde teslim ettik. Bu dönemde “Çalışılan Her Yer İşyeridir” prensibi ile yola çıktık ve sadece iş yerlerine değil evlere de teslimat gerçekleştirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.