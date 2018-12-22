Endometriozis halk arasında bilinen ismiyle Çikolata Kisti kadın hastalıklarında en sık rastlanan rahatsızlıklardan biridir. Tüm kadınlarda yüzde 5, üreme çağındaki kadınlarda yüzde 10-20, bebek sahibi olamayan kadınlarda ise yüzde 30-50 gibi görülür. Özellikle 30'lu yaşlarda tehlike artar. Tedavi sonrası tekrarlama olasılığı yüksektir.

İngiltere'de yapılan son bilimsel araştırma sonucuna göre beslenme alışkanlıklarında yapılacak değişikliklerle kadınların bu hastalıktan korunma şansı olduğu ortaya çıktı. Tüp Bebek, Üreme İmmünolojisi ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Halit Fırat Erden konuyla ilgili şu bilgileri verdi.

"Önce Endometriozis ya da bilinen adıyla çikolata kisti nedir bunu bilmek gerekir. Rahmin iç zarındaki dokunun rahmin dışına çıkarak, yumurtalık kanalları ve yumurtalıklar gibi diğer organlarda gelişmesidir. Rahim dışında gelişen doku, normal hormonal dalgalanmalara cevap verir ve her ay rahim içinde gelişen dokunun hamileliğe hazırlanmak için kalınlaşması gibi aynı süreçten geçer. Hamilelik olmazsa rahim zarı parçalanarak vücuttan ayrılır. Başka bir yerde gelişen endometriyal doku ise kan olarak vücuttan ayrılamaz. Ağrı, iltihap ve hasara neden olur. Çocuk doğurma yaşında olan tüm kadınları etkileyebilir. Hastalığın nedenleri bilinmiyor ve henüz bir tedavisi yok, ancak belirtileri ağrı kesiciler veya hormon tedavileri ile yönetilebilir.

Aşağıdaki faktörlerin bir araya gelmesi bazı kadınlarda çikolata kisti görülmesinin nedenlerinden olabilir:

Çevresel nedenler

Bağışıklık sorunları

Adet kanının karın boşluğuna akışı (Retrograd menstrüasyon)

Genetik

Lenf sistemi

Doku farklılaşması (Metaplazi)

Çikolata kisti konusunda şüphe varsa mutlaka doktora danışılması gerekir. Genellikle laparoskopi ile teşhis konulabilir ancak düzensiz kanama veya ağır geçen adet, sancılı bağırsak hareketleri, kasık ağrısı, yorgunluk ve alt karın bölgesinde şişkinlik gibi belirtiler de teşhise yardımcı olur.

BESLENME ŞEKLİ ÇİKOLATA KİSTİ İÇİN YARDIMCI OLABİLİR!

Yapılan bilimsel araştırmalarda çikolata gibi şekerli gıdalar, et, buğday ve süt ürünlerini azaltarak beslenme alışkanlıklarında yapılan değişikliğin olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Yardımcı olabilecek gıdalar:

Karbonhidrattan uzak durarak, karbonhidrat diyeti yapmak ağrıyı azaltmada yardımcı olabilir.

Bol miktarda meyve ve sebze tüketin.

Her gün çok su içmeye dikkat edin.

Omega 3-somon, alabalık ve uskumru gibi yağlı balıkların yanı sıra fındık, fıstık gibi sert kabuklu yemişler ve çekirdekler iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

İşlenmiş et ürünleri içeren bir diyet yerine meyve ve sebze ağırlıklı bir diyet.

Fındık, fıstık gibi sert kabuklu yemişler, çekirdekler, böğürtlen, fasulye, baklagiller, tam tahıllar (buğday değil), frambuaz ve havuç gibi fitoöstrojen içeren gıdalar hormonların dengelenmesine yardımcı olabilir.

Yeşil çay endometrial doku gelişiminin azalmasına yardımcı olabilir.

Son araştırmalar likopenin hücrelerin anormal aktivitesini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. En iyi likopen kaynakları domates ve domates ürünleridir. Bu nedenle, diyetinizde bol miktarda çiğ veya pişmiş domates olmasına dikkat edin.

Mümkün oldukça organik ürünler seçin ve tüketin.

UZAK DURULMASI GEREKEN GIDALAR

Şeker tüketiminizi mümkün olduğu kadar azaltın. Çikolata fazla tüketmeyin.

Tüm kırmızı etler ve işlem görmüş et ürünleri.

Hidrojene edilmiş yağlar.

Kafein-östrojen seviyelerini artırır.

Katkı maddeleri ve işlenmiş gıdalar, hormonların işleyişinde etkin olan karaciğeri etkileyebilir.

Daha fazla iltihaplanmaya yol açabilecek tereyağı gibi doymuş yağlar, bazı peynirler ve etler.

Likopen

Çikolata Kisti; yorgunluk hissine neden olur. Ancak, egzersizin-endorfin adlı enerji seviyelerini artıran ve ruh halini olumlu etkileyen ağrı azaltıcı kimyasallar salgılandığı için-belirtileri kontrol etmede yardımcı olduğu görülmüştür. Yürüyüş, yüzme, yoga veya dans gibi egzersizlerin haftada dört kez en az 30 dakika yapılması önerilir.

Sağlıklı ve dengeli bir diyetin yanı sıra aşağıdaki takviyeler de çikolata kisti tedavisinde yardımcı olabilir:

Selenyum

B6 Vitamini

Krill yağı

Likopen



































