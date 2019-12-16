Her annenin hikayesi farklıdır

Stratejist Esra Baykal, Türkiye’deki farklı anne profilleri üzerine yaptığı araştırma sonuçlarının yer aldığı Anneleri Anlayan Marka Olmak kitabında hedef kitlesi anne ve bebek olan markalara pazarlama stratejileri sunuyor.

Türkiye’nin her köşesini dolaştı

Baykal, kitabında Türkiye’nin her köşesini dolaşarak reklam, pazarlama ve strateji dünyasında geçirdiği 17 yıllık süreçte farklı sosyo-ekonomik sınıflardan kadınlarla gerçekleştirdiği röportajlar sonrasında ortaya çıkan dört kadın profilini detaylandırıyor. Ev kadını, çalışan, çocuğu için işi bırakan ve bekâr anneler olarak dört farklı anne profili üzerinde duran kitap, markalara anneleri daha iyi tanımaları için ipuçları veriyor.

Vazgeçilmez bir rehber niteliğinde

Annelerin markalardan beklentilerini anlamak için birebir gerçekleştirilen video çekimlerinin yanı sıra anneleri hedefleyen kurum ve firmaların yöneticileriyle de yapılan görüşmelerin yer verildiği kitap annelere daha hızlı erişmek, marka sadakati oluşturmak, sürdürülebilir satış başarısı sağlamak isteyen markalar için vazgeçilmez bir rehber niteliğinde.



