Çocukluk Her astım atağını ciddiye alın

Her astım atağını ciddiye alın

Çocukluk

Her astım atağını ciddiye alın

Astım atakları hafiften çok şiddetliye kadar olabilir. Bütün ataklar ciddiye alınmalı.Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fazilet Karakoç anlatıyor... Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk

08 Haziran 2021, Salı 11:56 Son Güncelleme:
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Hafif ataklar, tedaviyi takiben birkaç dakikada ya da saatte düzelir. Şiddetli ataklar ise belirgin nefes darlığı, göğüste baskı hissi, yüzde solukluk, terleme, dudaklarda ya da parmak uçlarında morarmaya yol açar. Bazen nefes borusundaki daralma o kadar şiddetli olur ki hava içeri girip çıkamaz. Bu durumda çocuğun göğsünden duyulan hırıltı kesilebilir. Aileler bu durumu ‘Çocuğum daha iyiye gidiyor’ diye değerlendirebilir. Halbuki işler iyiye değil, daha kötüye gidiyordur... Hayati açıdan nefes borusunun tıkanmaması gerekir. Daha önceki aylarda ya da yıllarda hastane yatışları, özellikle yoğun bakım yatışları olan, çok fazla rahatlatıcı ilaç ihtiyacı olan çocuklar bu tür ağır ataklar açısından daha büyük risk taşırlar.

Dudakları morarıyorsa dikkat!

Astım atakları hafiften çok şiddetliye kadar olabilir. Bütün ataklar ciddiye alınmalı. Hafif ataklar, tedaviyi takiben birkaç dakikada ya da saatte düzelir. Şiddetli ataklar ise belirgin nefes darlığı, göğüste baskı hissi, yüzde solukluk, terleme, dudaklarda ya da parmak uçlarında morarmaya yol açar. Bazen nefes borusundaki daralma o kadar şiddetli olur ki hava içeri girip çıkamaz. Bu durumda çocuğun göğsünden duyulan hırıltı kesilebilir. Aileler bu durumu ‘Çocuğum daha iyiye gidiyor’ diye değerlendirebilir. Halbuki işler iyiye değil, daha kötüye gidiyordur... Hayati açıdan nefes borusunun tıkanmaması gerekir. Daha önceki aylarda ya da yıllarda hastane yatışları, özellikle yoğun bakım yatışları olan, çok fazla rahatlatıcı ilaç ihtiyacı olan çocuklar bu tür ağır ataklar açısından daha büyük risk taşırlar.

Pefmetre yardımı

Basit bir üst solunum yolunu düşündüren hapşırık, burun akıntısı, boğaz ağrısını takiben boğaz temizleme, özellikle geceleri olan öksürük, koşarken ya da oynarken çabuk yorulması gelmekte olan bir astım atağının ilk bulguları olabilir. Sonrasında göğüsten hırıltı gelmesi ya da nefes darlığı eklenebilir. Çok ciddi ataklar sırasında bile çocukların günlük aktivitelerinde önemli bir değişiklik olmayabilir. Bu çoğu zaman anne-babayı şaşırtan bir durumdur. Bazen geçen haftadan beri biraz öksürüyor diye getirilen, ortalıkta koşturan bir çocuğun çok ciddi nefes darlığı olabilir ve hastaneye bile yatması gerekebilir. Sık astım atakları yaşayan hastalarda, erkenden önlem alabilmek amacıyla nefes borularındaki darlığın evde ölçülmesine olanak sağlayabilecek pefmetre cihazları kullanılabilir.

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