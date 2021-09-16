Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1.797 ödeme gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili dün bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için 968 milyon lira evde bakım yardımı ödemelerine bugün (dün) başlıyoruz” dedi.

6 AYDA BİR ARTIYOR

Ödemeler 20 Eylül’e kadar tamamlanacak. Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart olarak, engellinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir oranla engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Raporda ‘ağır engelli’ ibaresi mutlaka olmalı. Ödeme için raporun dışında gelir durumu da önemli. Maaş için hanedeki kişi başına gelirin bu yıl 1.704 lirayı aşmaması şart. Bakım maaşı, 6 ayda bir memur maaş katsayısının artmasına bağlı olarak yükseliyor.