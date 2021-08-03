Eğitim & Kariyer Her bölüme özel 'Yapay zeka' ve 'Girişimcilik' yan dalı

Her bölüme özel 'Yapay zeka' ve 'Girişimcilik' yan dalı

Eğitim & Kariyer

Her bölüme özel 'Yapay zeka' ve 'Girişimcilik' yan dalı

MEF Üniversitesi, yapay zeka ve girişimcilik alanlarında öğretmenlikten mühendisliğe, hukuktan, psikolojiye her bölümün öğrencisi tarafından alınabilecek iki ayrı yan dal açtı.

03 Ağustos 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Yapay zeka ve girişimcilik üzerine farklı disiplinlerden yurtiçinden ve yurtdışından 15 akademisyen ve uzmanla görüşerek hazırlanan ‘veri bilimi&yapay zeka ve ‘girişimcilik’ yan dalları, her bölüme uygun olarak tasarlandı. MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Mesleklerinde profesyonel gelişim için üniversiteye gelen gençlerimizin gelecekte öncü ve yönlendirici olabilmesini sağlamak amacıyla yapay zekayı bir yan dal programı olarak kurguladık” dedi.

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