Her bütçeye uygun bilgisayar kredisi

Pandemi nedeniyle bilgisayar fiyatları sadece bir yılda yüzde 100’e yakın artınca milyonlarca çalışanın ve uzaktan eğitim gören öğrencilerin işleri aksadı. Kimi yakınlarının kullanmadıkları cihazları ödünç alırken kimi ise eski bilgisayarlarını tamir ettirerek işlerini görmenin çaresini arıyor. Böyle bir imkanı olmayanlar için ise bankalar özel teknoloji kredileri hazırladı. Bilgisayarda 12 aya kadar vadelerle 30 bin TL’ye varan kredi imkanları sunan bankalar, belli bir limite kadar ise peşin fiyatına taksit imkanları da veriyor.

Kimde hangi koşullar var?

MediaMarkt: Denizbank ile ülke genelindeki 80 mağazada, Yapı Kredi, Denizbank ve Garanti BBVA ile de mediamarkt.com.tr’de kredi imkanı sunuyor. Bu krediler, ürünü satın almak isteyen bireyin kredi notu uygun olduğu takdirde tutar fark etmeksizin tüm cihazlarda uygulanabiliyor. Kredi faiz oranları ise Garanti BBVA’da yüzde 1.59, Yapı Kredi’de yüzde 1.79 ve Denizbank’ta yüzde 1.94 olarak görülüyor. Kredi başvurusu siteden yapılabiliyor.

Teknokredi: ING Bank’ın Teknosa’ya özel hazırladığı Teknokredi’de üst limit 30 bin TL. Başvuru için TEKNOSA yazıp boşluk bırakıp T.C. kimlik numaranızı 2229’a SMS göndermek yeterli. Başvuru onayınız cep telefonunuza SMS ile geldikten sonra Teknosa mağazalarındaki ING Bank Hizmet Noktası’nda kimliğinizi doğrulatmanız gerekiyor. Banka, kredi tahsis ücreti de talep etmiyor. Axess ve Wordcard’a 12 taksit yapılıyor. Pek çok cihazda taksitler peşin fiyatına 549 TL’den başlıyor

6 ay faizsiz

Vatan Bilgisayar: VATAN yazıp bir boşluk bırakıp T.C. kimlik numaranızı yazarak 3422’ye SMS gönderdiğinizde size ne kadar kredi vereceklerini birkaç saniye içerisinde bildiriyorlar. Onaylanan başvurunuzla birlikte sepete eklediğiniz bilgisayara uygun kredi seçenekleri de anında ekrana geliyor. Ortalama kredi tutarı 10 bin TL. 6 aya kadar faiz alınmıyor.

Hepsiburada: Bu platformdan bilgisayar alacak olanlara Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Denizbank’ın da aralarında olduğu 4 farklı anlaşmalı banka 3-12 taksit arası kredi veriyor. Taksit tutarları 348.70 TL’den başlıyor. Örneğin 3.878 TL değerindeki bir bilgisayarı Akbank kredisiyle alırsanız aylık 348.70 TL ve 12 ay taksitle ödüyorsunuz. Toplam bedel ise 4.185 TL’ye denk geliyor. Platform üzerinden cihazı tıkladığınızda tüm kredi seçenekleri ve başvuru sistemi önünüze geliyor.

N11: Yapı Kredi, Maximum, Axess, Paraf, Bankkart ve Advantage kartlara 12 taksit yapıyor. Aylık ve toplam ödeme bilgileri, banka faiz oranları farklılık gösterebiliyor. Örneğin 6.459 TL değerindeki bir bilgisayar için taksitler 593 TL’den başlıyor. Bilgisayar ise minimum faizle 7.123 TL’ye geliyor.

Gittigidiyor: Maximum, Axess ve Bankkart’a 12 taksit yapılıyor. Tek seferde yapılacak 750 TL ile 15.000 TL arası alışverişlerde, sepet tutarınız kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Bunun için 'ödeme' ekranında yer alan 'alışveriş kredisi ile öde' butonuna tıklamanız yeterli. 8.632 TL değerindeki bir bilgisayar için 12 ay vadede taksit tutarı 784 TL’den başlıyor. Toplam ödeme 9.408 TL’ye geliyor.

İhtiyacınız nedir?

Piyasadaki en uygun ve günlük tüm ihtiyacınızı görecek bir kaç bilgisayarı sizler için araştırdık.

ACER C22-865: Core i3 işlemciye sahip cihazda 1 TB disk kapasitesi var. Hızı 2.20 GHz olan cihazın RAM’i 4 GB ekran kartı ise UHD Graphics 620. Fiyatı 4.899 TL.

Hometech Alfa 450C: Windows 10 Home işletim sistemli cihazda N3350 işlemci 4GB RAM, 250 GB SSD, 1600 MHz hız bulunuyor. Bu cihazın fiyatı ise 3.000 TL.

Lenovo IdeaPad: Bu cihazın işlemci tipi ise 4’üncü Nesil Intel Celeron N4020. 4GB RAM, 128 GB harddisk kapasitesi var. Bellek hızı 2400 MHz. Bluetooth’u da olan cihazın fiyatı 3.193 TL.

Asus X543NA: Windows 10 Home işletim sistemli gelen cihazın RAM’i 4GB harddisk kapasitesi ise 128 GB. Intel UHD Graphics ekran kartına sahip cihazın işlemcisi 3. Nesil Intel Celeron N3350. Fiyatı ise 3.600 TL.

Casper Nirvana C350: Bu cihaz da Windows 10 Home işletim sistemiyle çalışıyor. Intel UHD Graphics 600 ekran kartı olan cihazda, 4GB RAM, Intel Celeron N400 işlemci var. Fiyatı 3.850 TL.



