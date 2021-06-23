Her çarpıntı tehlikeli değil

Aritmi nedir? Kalp ritminin normalden farklı olması ya da arada gelen zamansız atımlardır. Ritim bozukluğu olarak da adlandırılır. Çocuklarda görülen aritmilerin birçoğu masum karakterdedir, çoğunlukla tedavi gerektirmez. Ancak bazı aritmi türleri çok ciddidir, hayatı tehdit edici ataklarla seyredebilir. Aritmiler hayati organlara kan akışında yetersizliğe neden oluyorsa kesinlikle tedavi edilmeli.

SEBEPLERİ NELER?

Çocuklarda aritmiler altta yatan bir doğuştan kalp hastalığına bağlı gelişebilir. Kimi zaman da anemi, ateş, akciğer problemleri, kullanılan ilaçlar, stres nedeniyle ortaya çıkar. Ayrıca küçük çocuklarda heyecanlı oyunlar ya da aşırı ağlama sırasında kalp hızı çok artabilir, uyku sırasında ise belirgin şekilde azalır. Bu nedenle ritim bozukluğundan şüphelenilen bir çocukta ilk değerlendirme çocuk sakinken yapılmalı.

AİLELER ARİTMİYİ NASIL ANLAYABİLİR?

Yenidoğan bebeklerde solukluk, soğuk terleme, beslenmede isteksizlik, aşırı ağlama, halsizlik; daha büyük çocuklarda ise göğüste anormal his tariflenmesi (kuş çırpınması, tekerlek dönmesi hissi), bu anormal hisle birlikte baş dönmesi ya da bayılmanın meydana gelmiş olması ciddi bir durumun habercisi olabilir.

ARİTMİ TANISI NASIL KONULUR?

Detaylı öykü ve muayenenin ardından kan tahlili ile kalp kası enzim düzeyine bakılır. Diğer yandan kalp ritim durumunu anlamak amacıyla EKG (elektrokardiyografi) çekilir. Doğuştan kalp hastalığı olasılığı EKO (ekokardiyografi) tetkiki ile incelenir. Akciğer kaynaklı sorunlar ve enfeksiyonlara yönelik tetkikler de gerekli olduğu zaman yaptırılır. Tüm sonuçlar toplanarak son kontrol ve karar aşamasına geçilir. Bu tetkikler sonucunda ritim bozukluğu saptanamayan ancak belirtileri devam eden hastalara 24 saatlik kalp ritim kaydı (Holter EKG) incelemesi yapılır. Bazen Holter EKG ile de saptanamayacak kadar nadir belirtili hastalara birkaç hafta süreyle kalp ritim cihazı takılarak izleme alınabilir. Daha ileri tanı yöntemleri ise elektrofizyolojik çalışma yapılmasıdır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Altta yatan neden kalp kası iltihabı (miyokardit), kalp zarı iltihabı (perikardit) gibi bir sebepse kısa süreli ilaç tedavisiyle aritmi sorunu çözülür. Kalbin kendisinden kaynaklanan bir durum varlığında aritmi türüne uygun ilaçlar kullanılır. İlaç tedavisi çoğunlukla yüz güldürücüdür. Ancak dirençli aritmisi olan bazı çocuklarda ilaçlarla yeterli başarı sağlanmaz. Bu durumda anjiyografik yöntemlerle ritim bozukluğunun kaynaklandığı yer bulunur, o bölge ısıtmak ya da soğutmak suretiyle aritmi oluşturamaz hale getirilir. Bu yönteme elektrofizyolojik çalışma ve aritmi ablasyonu diyoruz. Yavaşhızlı aritmilerde kalp pili (pacemaker), hayatı tehdit edici dirençli aritmilerde ise ICD (şok cihazı) takılması diğer tedavi yöntemleridir. Bazı durumlarda aritmi cerrahisi uygulamak gerekebilir. Uygulanan tedavi yöntemleri ile en zor hastalar bile tamamen tedavi edilebilir.

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