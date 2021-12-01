Her çocuk bir cevherdir

Anne babaların çocuk yetiştirirken oluşan kaygıları arasında çocuğunun yeteneklerini erken dönemde fark etmek ve bu yeteneklere göre çocuklarını yönlendirmek yer alabiliyor. Her çocuk potansiyel bir bilim insanı, sanatçı, yazar, ressamdır aslında. Çocuğun potansiyelini fark etmek için ailelerin iyi bir gözlemci olması gerekir. Objektif bir biçimde çocuğu gözlemleyebilmek bu süreçte çok önemlidir. Peki, ebeveynler çocuklarının yeteneklerini keşfetmek için ne yapmalı?

ÇOCUĞUNUZUN NEYLE DAHA FAZLA İLGİLENDİĞİNİ GÖZLEMLEYİN

Küçük yaşlarda çocuklar birçok şeye ilgi ve merak duyabilirler. Bu meraklarının zamanla birkaç konuda derinleşmesi konusunda siz onlara şimdiden fırsat tanımalısınız. Müzik, dans, spor, resim, drama gibi çocuğun bir şeylerle etkileşim içinde olmasını sağlarsanız zamanla çocuğunuzun hangi alandaki ilgilerinin daha kalıcı olacağını fark edeceksiniz. Bazen aileler “Çocuğun içinde olacak” diyebiliyor. Yani çocuk kendisi isteyecek, biz kendi kendimize ne yaparsak fayda etmez demek istiyorlar. Erken dönemde bu pek mümkün değil. İlerleyen yaşlarda bazı çocuklar ilgi ve yeteneklerini kendi kendilerine daha kolay keşfedebilir, fakat küçük yaşlarda bu konuda ailelerinin desteğine daha fazla ihtiyaç duyacaklardır. Öte yandan anne babalar kendi ilgilerini çocuğa dayatmaya çalışabiliyorlar.

Bazen de geçmişte kendisinin yapamadığını çocuğu yapsın istiyorlar. Çocuğunuzun ilgilendiği şey sizin tutkunuz mu, yoksa çocuğunuzun kendi ilgisi mi fark edin. Eğer sizin tutkunuzsa, gelecekte bir zamanda bu ilginin bitmesi muhtemel olacaktır. Çocuğunuzla oynayacağınız oyunlar ve onu kendi kendine oynarken gözlemlemeniz çocuğunuzun ilgi ve yetenekleri konusunda sizlere yol gösterecektir. Oyuncağını parçalara mı bölüyor, oyuncağıyla diyalog mu kuruyor, hangi oyuncakları sıklıkla tercih ediyor, elindeki oyuncağı başka bir nesneymiş gibi mi hayal ediyor, sizi oyunda hangi role dâhil ediyor vb. konular üzerinde çocuğunuzu gözlemleyebilirsiniz.

ÇOCUĞUNUZUN İLGİ ALANLAINI KEŞFETME SÜRECİNDE ONLARA DA SEÇİM HAKKI TANIYIN

Örneğin oynayacağı oyuncak ve oyunlar hakkında onların seçim yapmasına fırsat verin. Bazen ebeveynler “şu oyuncak zihinsel gelişimi artırıyor” “ bu oyuncak zekâyı geliştiriyor” diyerek çocuğuna oyuncak konusunda dayatma yapabiliyor. Ancak unutmayın ki gelişim bir bütün. Ne tek başına zihinsel gelişim ne de tek başına sosyal veya motor gelişim oluyor. Bu nedenle tek bir gelişime de odaklanmayın. Bu şekilde seçim hakkı tanınan, düşünceleri önemsenen çocukların kendilerine olan güvenleri de artacaktır. Unutmayın her çocuk işlenmeyi bekleyen bir cevherdir. Yeteneksiz çocuk yoktur, henüz bu cevherin keşfedilmediği çocuk vardır.