Her davranış uyumsuzluk göstergesi midir?
Çocuk Gelişim Uzmanı Dila Toker anlatıyor. // Tecrübe konuşuyor
28 Ekim 2021, Perşembe 13:57 Son Güncelleme:
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Çocukların zaman zaman uyumsuzluk olarak kabul ettiğimiz olumsuz davranışlarını gözlemliyoruz. Peki çocuğun her olumsuz davranışı karşısında ona uyumsuz diyebilir miyiz? Elbette diyemeyiz. Çünkü çocuk hızlı büyüme ve gelişme içinde olan bir bireydir ve her yeni gelişme ile birlikte yeni bir uyum çabası harcar.
Dolayısıyla bu süreçte özellikle okul öncesi dönemde geçici uyum bozuklukları görülebilir ve normaldir. Bu dönemdeki uyumsuz davranışlar aile ve okul iş birliği halinde gözlemlenmeli ve süreç takibe alınmalıdır. Ancak bu süreç uzuyor ve bu uyumsuzluklar artış gösteriyorsa bir uzman görüşü ve desteği alınması gerekebilir.
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