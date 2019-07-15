'Her derde deva' diyorlar! Kilosu 25 lira
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kendiliğinden yetişen ve soğuk algınlığı, grip gibi pek çok hastalığa iyi geldiği belirtilen hatmi çiçeğini toplayıp güneşte kurutan köylüler, kilosunu 25 liradan satıyorlar
Özellikle bin 264 rakımlı Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde, yaz döneminde yol kenarlarında ve çorak tarlalarda yetişen hatmi çiçeğini toplayarak güneşte kurutan köylüler, kilosunu 25 liradan alıcılara satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.
Yörede hatmi çiçeği toplanması işlemi haziran ayında başlayıp temmuz ortalarına kadar sürüyor.
Hatmi çiçeği satın alan Ali Gökkaya bunu Ankara, İstanbul, İzmir ve Manisa’daki aktarlara gönderdiğini söyledi.
DHA