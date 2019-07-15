'Her derde deva' diyorlar! Kilosu 25 lira Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kendiliğinden yetişen ve soğuk algınlığı, grip gibi pek çok hastalığa iyi geldiği belirtilen hatmi çiçeğini toplayıp güneşte kurutan köylüler, kilosunu 25 liradan satıyorlar