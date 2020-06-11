Her derde deva: İşkembe çorbası tarifi

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İşkembe çorbası tarifi

İşkembe çorbası malzemeleri

1 kg temizlenmiş işkembe

2 çorba kaşığı un

2 yumurta sarısı

1 limon suyu

1 fincan sirke

3-5 diş sarımsak

Tuz

Kırmızı biber

2 çorba kaşığı tereyağı

Haşlarken eklemek için 4 diş sarımsak

İşkembe çorbası yapılışı

İyice temizlenmiş işkembeyi bol suda güzelce yıkayın. Temizlenmiş işkembeleri tencereye alıp, üstü iyice kapanana kadar su ilave edip limon suyunu ve sarımsakları ekleyin. İşkembeyi yumuşayana kadar iyice haşlayın.

İşkembe haşlandıktan sonra tencereden çıkartın ve bir parmağın ucu büyüklüğünde güzelce doğrayın. İdeal boyut için küp şekerini baz alabilirsiniz. Tencerede kalan işkembenin suyunu süzgeçten geçirin ve başka tencereye alarak orada kaynatmaya başlayın.

İşkembenin terbiyesi

İşkembe çorbasının suyu kaynarken başka bir tencerede terbiyeyi hazırlamaya başlayabilirsiniz. İki yemek kaşığı una bir limonun suyunu ve iki tane yumurtanın sarısını, bir veya iki bardak su ekleyerek çırpmaya başlayın. Çırpma işlemine terbiye topaksız olana kadar devam edin. Çırpma işlemini mikserle yapmanız tavsiye edilir. Kıvamı tam olduğu zaman terbiyeyi alın ve kaynamakta olan işkembe çorbasının içine yavaş yavaş dökerek iyice karıştırın.

Terbiyeledikten sonra

Doğradığınız işkembeleri de diğer tencereye ekleyerek karıştırın. Bir tutam tuz ekleyin. Yaklaşık beş dakika kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Sarımsağı da iyice dövdükten sonra ilave edin. Üç veya beş diş sarımsak kullanmanız önerilir.



