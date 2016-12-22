Her derde deva: Terbiyeli sebze çorbası

İşte her derde deva çorbamızın tarifi...: 6 kişilik.20 dakika.20 dakika.4 yemek kaşığı ayçiçek yağı,1 adet kuru soğan, 1 adet kabak, 2 adet havuç, 1 adet pırasa, 1 adet sarı dolmalık biber, 1 adet kırmızı dolmalık biber, 1 adet kereviz sapı, 5 su bardağı sıcak tavuk suyu, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber.1 adet yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı yoğurt ,2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı su.Çorbanın renginin daha berrak olması için nişasta içeren patatesi kullanmayın.Tüm sebzeleri, aynı anda pişmelerini sağlamak için eşit büyüklükte doğramaya özen gösterin.-Kuru soğanı küçük parçalar halinde doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz havuçları, ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız renkli dolmalık biberleri soğanlarla uyumlu olacak şekilde kesin.-Pırasa ve kereviz sapını ince ince dilimleyin. Kabağın uç kısımlarını alın. Kabuklarını soymadan kabağın kenar kısımlarını kesin. Ortada kalan çekirdekli kısmını kullanmayın. Kabuklu kabak parçalarını da küçük küpler halinde kesin.-Ayçiçek yağını geniş bir tencerede kızdırın. Soğan küplerini hafif bir renk alana kadar soteleyin.-Aralarda karıştırarak sırasıyla; doğranmış havuç, kereviz sapı, kabak, pırasa, renkli dolmalık biberleri ekleyin.-Aromalarının çıkıp, mutfağı güzel kokuların sarması için; tüm sebzeleri 5 dakika kadar kavurun.-Sıcak tavuk suyunu tencereye aktarın. Tuz ve karabiberi ekleyin. Sebzeli çorba karışımını 5 dakika kadar kaynatın.-Çorbanın terbiyesi için; yumurta sarısı, yoğurt, un ve suyu bir çırpıcı yardımıyla ayrı bir kapta karıştırın.-Kaynamakta olan çorbadan aldığınız sıcak tavuk suyunu terbiye karışımına azar azar ekleyip, yumurtanın kesilmemesi için hızlıca karıştırın. Bu şekilde terbiye karışımını çoğaltıp, ılıştırın.-Tüm terbiye karışımını çorba tenceresine arzuya göre bir süzgeç yardımıyla süzerek azar azar ilave edin.Doğranmış dereotu, maydanoz ve taze soğan karışımı ile servis edebilirsiniz.