Her detayı korkunç! 6 yaşındaki çocuğa işkence, darp ve sonunda...

6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un aynı zamanda devasa dozda tuz ile birlikte üvey annesi ve babası tarafından zehirlendiği de ortaya çıktı.

Küçük Arthur, geçtiğimiz yıl koronavirüs kapanmaları sırasında İngiltere'nin West Mids bölgesinde bulunan babasının partneri olan 36 yaşındaki Emma Tustin'in evinde vücudunda 130 farklı yara ile bulunduktan sonra hayatını kaybetti.

Tustin bu olayın ardından cinayetten hüküm giydi ve baba Hughes dün mahkeme tarafından adam öldürmekten suçlu bulundu.

Aile üyeleri tarafından polise ve sosyal hizmetlere yönelik dört taciz uyarısının dikkate alınmadığı öğrenildi. Aile üyelerinin her biri küçük Arthur'un ölümü için birbirini suçlu gösterdi.

KATİL ÜVEY ANNEYE MÜEBBET HAPİS

Bugün yeniden mahkemeye çıkacak olan üvey anne Tustin, müebbet hapisle karşı karşıya.

Cani çiftin aynı zamanda küçük çocuğa yemek ve suyu kısıtlı miktarda verdiği ve bunlar için Arthur'u yalvarttırdığı söylendi.

Cani ebeveynlerin bu işkenceleri geçtiğimiz sene 16 Haziran'da Tustin'in küçük Arthur'un kafasına vurarak öldürmesine kadar devam etti.