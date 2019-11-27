Şaşırtıcı ama gerçek

İspanya’da binlerce kişinin karşıladığı Can Yaman’ı, İstanbul Havalimanı’nda kimse karşılamadı. ‘Burada neden aynı ilgiyi görmediniz?’ sorusuna Can Yaman “Falcao buraya geldiğinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Kendi ülkesi Kolombiya’da böyle karşılanıyor mu?” cevabını verdi.

'İspanyol polisler, İtalyanlar’dan sert çıktı'

Can Yaman, bunun kurgu olduğu iddialarına da yanıt verdi. Oyuncu, “Rüya gibiydi... İtalya’yı üçe katladı. İspanyol polisler, İtalyanlar’dan sert çıktı. Kamu düzeni yararına beni yaka paça çıkardılar. Kalabalık nasıl organize olmuş bilmiyorum. Fan sayfaları üzerinden örgütleniyorlar. Biz oraya Media Set’in daveti üzerine gittik. Kurgu olduğunu söyleyenler, onlara mail atıp, araştırabilir” dedi.

'Benim dizilerim İspanya’ya satıldı, Kıvanç Bey’inki satıldı mı, araştırmak lazım'

Yaman kendisiyle aynı saatlerde Kıvanç Tatlıtuğ’un da İspanya’da olduğunun hatırlatılması üzerine, “Ne yapalım arkadaşlar? Benim dizilerim İspanya’ya satıldı. Kıvanç Bey’inki satıldı mı, araştırmak lazım. Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyorsa ünlü olması mümkün değil” diyerek, göndermede bulundu. Oyuncu, İspanyol aktör Javier Bardem’in kendisiyle tanışmak istediğini, bir araya geldiklerindeyse telif haklarını konuştuklarını belirtti.

Can Yaman'ın hayranları sahte mi?

Madrid havalimanındaki bir gencin kalabalığı “Can kapıdan çıkınca hep birlikte bağıracağız” şeklinde yönlendirmesi dikkat çekti. Sosyal medyada ‘Bu kızlar ajanstan’ iddiası ortaya atılmıştı.

Gittiği her yerde hayranlarının sevgi seliyle karşıladığı Can Yaman'ın Menajeri Cüneyt Sayıl şu açıklamayı yapmıştı: “Hayranları Can’ı görmek için 19 saat önceden havalimanına gelmiş. Kalabalığı yönlendiren çocuk, Can’ın gerçek hayranı. Amigoluk yapıyor.”

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