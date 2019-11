Her gittiği yerde binlerce kişi tarafından karşılanan Can Yaman'ı İstanbul'da kimse karşılamadı

Her gittiği yerde binlerce kişi tarafından karşılanan Can Yaman'ı İstanbul'da kimse karşılamadı Madrid’de 2 bin kişi tarafından karşılanan Can Yaman'ı İstanbul Havalimanı’nda kimse karşılamadı. İstanbul'a sessiz sedasız giriş yapan Can Yaman şaşırttı.