Her gün 7 saatimizi internette geçiriyoruz

2 SAAT 46 DAKİKA

Dünyada ve Türkiye’de internet kullanım oranları hızla artıyor. Türkiye’deki 16-74 yaş grubundaki her 100 kişiden 75’i internet kullanıyor. We Are Social araştırma şirketinin verilerine göre, Türkiye’de 59 milyon internet kullanıcısı var. Aktif sosyal medya kullanıcı sayısı 52 milyon. İnternette günde ortalama 7 saat geçiriliyor. Bu sürenin 2 saat 46 dakikası sosyal medya platformlarında geçiyor.

OLUMSUZ ETKİLER

Samsung, ‘İnterneti Tadında Kullan’ kampanyası kapsamında, internetin uzun süreli kullanımının yetişkinler ve çocuk gelişimi üzerindeki etkileri konusunda uyarıyor. Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Marka ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Gökpınar, “Amacımız bilim insanları, akademisyenler ve konunun uzmanlarıyla el ele vererek, interneti doğru kullanma konusunda toplumsal bir farkındalık yaratmak ve bu alanda yararlı olmak” dedi.

ÇARPICI RAKAMLAR: