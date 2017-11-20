Her gün için bir sürpriz (Yeni yıl heyecanı başlasın)

‘ın “her yeni gün için” içinde bir sürpriz barındıran takvimli bakım seti ile bu yıl heyecan daha da katlanıyor. Ünlü illüstratör Kanako’nun tasarladığı ve içinde markanın en sevilen ürünlerini, ne zaman kullanılması gerektiği bilgisi ile veren 24 çekmeceden oluşan takvim,vitrinlerinde yerini alıyor.Badem sabunundan, Shea nemlendiciye, rahatlatıcı duş jeline kadar içinde onlarca ürün barındıran’ın her çekmecesi, parfümden el kremine ve genç bir cilt için ihtiyaç duyacağınız tüm sırları içeriyor. Sadece gözlerinizi değil, duyularınızı da çoşturacak özel seçilmiş minyatürlerden oluşan bu takvim sınırlı adette mağazalarda yerini aldı bile.Tasarıma imzasını atan Japonya asıllı Kanako, Paris’e ilk geldiğinde zıtlıklar ile dolu sonsuz fikirleri içerisinde barındıran bu şehre aşık olmuş, güzelliğin dünyasını yeniden şekillendirmişti. Kanako’nun elinden çıkan bu özel takvimli bakım seti, kendinizi yılbaşının büyüsüne teslim etmek için de fırsat yaratıyor.Takvimin arka planında yer alan ufak bir şehrin ana meydanı, çocuk korusu, yılbaşı ve zeytin ağacı, sıcak hava balonu ile birlikte 2018’in neşe getirmesini dileyen bir çağrı da içeriyor.Klasik olan setin fiyatı 225 TL’den tüketiciye sunulurken, Immortelle Precious Krem veya Arlesienne parfüm gibi en sevdiğiniz ürünlere sahip olabildiğiniz Premium set 410 TL fiyatıyla yeni yıla sürprizli başlangıçlar yapıyor.