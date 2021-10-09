Her gün tam 35 çeşit çorba – Çorba Ustası Bülent Yazıcı’nın hikayesi
Çorba, soğuk kış aylarında güne sıcak bir mola vermek isteyen herkesin aklına gelen ilk yemektir. Buna ek olarak çorba için diyet yapanların yardımcısı, öğrencilerin kurtarıcısı ve sindirim sisteminin yoldaşı da diyebiliriz.
09 Ekim 2021, Cumartesi 15:17 Son Güncelleme:
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Bu videoda çoban aşından işkembesine, tarhanasından ezogelinine, balığından mercimeğine, kelle paçasından tavuk suyuna her gün tam 35 çeşit çorbayı müşterilerine sunan Bülent Yazıcı’nın mutfağına konuk olup, hem çorba kültürünü hem de Hebun Çorba Evi’nin hikayesini konuştuk.
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