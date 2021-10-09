Her gün tam 35 çeşit çorba – Çorba Ustası Bülent Yazıcı’nın hikayesi

Bu videoda çoban aşından işkembesine, tarhanasından ezogelinine, balığından mercimeğine, kelle paçasından tavuk suyuna her gün tam 35 çeşit çorbayı müşterilerine sunan Bülent Yazıcı’nın mutfağına konuk olup, hem çorba kültürünü hem de Hebun Çorba Evi’nin hikayesini konuştuk.



