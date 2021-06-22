Kilo vermek için yeterince çaba harcamanıza rağmen görünür bir sonuç elde edemediğiniz zaman pes edebilirsiniz. Ancak artık bunu yapmanıza gerek yok. Diyetinize ekleyeceğiniz bir yiyecek sayesinde daha hızlı ve sağlıklı kilo verebilirsiniz. Louisiana Eyalet Üniversitesi araştırması, her gün fındık ve ceviz gibi kabuklu kuruyemiş yiyen kişilerin obez olma risklerinin yüzde 25 daha az ve yüzde 21'inin daha ince bele sahip olabileceğini ortaya çıkardı. Kabuklu kuruyemiş tüketenlerin vücut kitle indeksi daha düşük, iyi kolesterol seviyeleri ise daha yüksek.

Kuruyemişlerde çok fazla kalori olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu yanlış. Fındık ve ceviz gibi kabuklu kuruyemişler bitkisel protein, lif ile sağlıklı tekli ve çoklu yağ asitleri açısından zengindir. Kuruyemişler, iştahı baskılamaya yardımcı olan doyurucu gıdalardır.

Kabuklu kuruyemişler kilo vermeyi hızlandırıyor

Günde bir avuç kuruyemiş tükettiğiniz zaman tokluk hissedersiniz, daha az yersiniz ve daha etkili kilo verirsiniz. Kuruyemişler sayesinde ihtiyacınız olan önemli vitamin, mineral ve enerjiyi almış olursunuz.

Kuruyemişleri kahvaltı sonrası ya da öğle yemeği sonrası ara öğün olarak tüketebilirsiniz.

KİLO VERDİREN GECE İÇECEĞİ TARİFİ

Kilo verme serüveninizde en iyi yardımcınız olacak ve yatmadan önce içtiğinizde siz uyurken de yağ yakmanızı sağlayacak 2 malzemeyle hazırlanan zayıflama çayı sayesinde sağlıklı kilo verebilirsiniz.

2 yk. bal

1 yk. tarçın

250 ml su

Suyu kaynatın ve içine tarçını ekleyerek 2-3 dakika daha kaynamasını sağlayın. Ardından ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra içine bal ilave edin. Gece yatmadan önce yarım su bardağı için ve ardından uyuyun. Bu kür kilo vermeyi sağlamasının yanı sıra safra kesesi enfeksiyonları, yüksek kolesterol, kalp hastalıkları, artrit, soğuk algınlığı, karın ağrısı, grip, sivilce, saç dökülmesi gibi sorunlara da iyi gelerek bağışıklığı güçlendirebilir.







