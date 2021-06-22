Her gün yediğinizde hızla kilo verdiriyor! Gece içildiğinde sabaha kadar yağ yaktıran içecek
Kilo vermek ve ideal kiloya kavuşabilmek için denemediğimiz yol kalmıyor. Neyse ki zayıflama maratonumuzda yardımımıza koşan ve kilo vermemizi kolaylaştıran bir besin var. Yapılan araştırmaya göre kabuklu kuruyemişler kilo vermeyi hızlandırıyor. Sağlıklı kilo vermek istiyorsanız, diyet rutininize kuruyemiş eklemeyi ihmal etmeyin. Öte yandan, gece içildiği zaman sabaha kadar kalori ve yağ yakmanızı sağlayacak içecek tarifi de haberimizde...
22 Haziran 2021, Salı 11:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kilo vermek için yeterince çaba harcamanıza rağmen görünür bir sonuç elde edemediğiniz zaman pes edebilirsiniz. Ancak artık bunu yapmanıza gerek yok. Diyetinize ekleyeceğiniz bir yiyecek sayesinde daha hızlı ve sağlıklı kilo verebilirsiniz. Louisiana Eyalet Üniversitesi araştırması, her gün fındık ve ceviz gibi kabuklu kuruyemiş yiyen kişilerin obez olma risklerinin yüzde 25 daha az ve yüzde 21'inin daha ince bele sahip olabileceğini ortaya çıkardı. Kabuklu kuruyemiş tüketenlerin vücut kitle indeksi daha düşük, iyi kolesterol seviyeleri ise daha yüksek.
Kuruyemişlerde çok fazla kalori olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu yanlış. Fındık ve ceviz gibi kabuklu kuruyemişler bitkisel protein, lif ile sağlıklı tekli ve çoklu yağ asitleri açısından zengindir. Kuruyemişler, iştahı baskılamaya yardımcı olan doyurucu gıdalardır.
Kabuklu kuruyemişler kilo vermeyi hızlandırıyor
Günde bir avuç kuruyemiş tükettiğiniz zaman tokluk hissedersiniz, daha az yersiniz ve daha etkili kilo verirsiniz. Kuruyemişler sayesinde ihtiyacınız olan önemli vitamin, mineral ve enerjiyi almış olursunuz.
Kuruyemişleri kahvaltı sonrası ya da öğle yemeği sonrası ara öğün olarak tüketebilirsiniz.
KİLO VERDİREN GECE İÇECEĞİ TARİFİ
Kilo verme serüveninizde en iyi yardımcınız olacak ve yatmadan önce içtiğinizde siz uyurken de yağ yakmanızı sağlayacak 2 malzemeyle hazırlanan zayıflama çayı sayesinde sağlıklı kilo verebilirsiniz.
- 2 yk. bal
- 1 yk. tarçın
- 250 ml su
Suyu kaynatın ve içine tarçını ekleyerek 2-3 dakika daha kaynamasını sağlayın. Ardından ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra içine bal ilave edin. Gece yatmadan önce yarım su bardağı için ve ardından uyuyun. Bu kür kilo vermeyi sağlamasının yanı sıra safra kesesi enfeksiyonları, yüksek kolesterol, kalp hastalıkları, artrit, soğuk algınlığı, karın ağrısı, grip, sivilce, saç dökülmesi gibi sorunlara da iyi gelerek bağışıklığı güçlendirebilir.