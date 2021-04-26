Her hikaye özeldir...

HER ÇOCUK ÖZELDIR

Uzmanların bile hazır bilgiye başvurduğu anlar vardır. Genelleştirilmiş ve gerçekliği kabul edilmiş durumlar vardır. Bunu kabul etmezsek bir şeylere devam etmek her zamankinden zor bir hale gelebilir. Ancak hazır bilgiler kriz durumlarda biz yetişkinlerin gerçek ihtiyacı kaçırmasına da neden olabilir.

❱❱ Bizimki zaten iki yaş sendromuna girdi.

❱❱ Dikkat çekmek için böyle yapıyor.

❱❱ Çocuklar 2 yaşında en az şu kadar cümle kurmalıdır.

❱❱ Erkekler zaten en çok arabaları sever.

❱❱ Okula gitmemek için yapıyor, zaten hepsi böyle olmuyor mu? Yukarıda varsayımları çeşitlendirmek çok kolay.

Muhtemelen gözleriniz bu satırlardan aşağıya kayarken sizin aklınıza da birkaç örnek geldi. Bu cümleler hayatımızı kolaylaştırma gücüne sahip olmasına rağmen bazı sorunları çözerken hayatımızı daha zor bir hale getirebilir. Çocuklar biriciktir ve onları anlamamız için çoğu zaman sadece onlara bakmamız gerekir. Kendini yerlerde yuvarlamaya ve her yere tekme atmaya karar vermiş bir çocuğun dikkat çekmek istediğini söyleyebiliriz. “Bunu neden yapıyor?” sorusuna cevap vermediğimiz ya da o cevabın peşine düşmediğimiz sürece kurduğumuz cümle basit bir genellemeden ibaret olarak kalır.

Bu da çocuğun en temel gelişimsel ihtiyacı olan “fark edilme ve görülmenin” eksik kalmasına ortam hazırlar.

DURUMLAR DEĞIŞTIĞINDE YORUMLAR GENEL KALMASIN

Eğer yaptığınız yorumlar ya da sorunları çözmek için seçtiğiniz yollar yetersiz kalıyorsa şerit değiştirmenin zamanı gelmiş demektir. Rotayı değiştirerek çocuğunuzun o anki ihtiyacını anlamak için yeni bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Size güveniyorum!