Her ihtiyaca özel sigorta

Coronadan etkilenen sekörlerden birisi de sigortacılık. Sektör, normalleşme sürecinde pandeminin yaralarını sarmak için yeni ürün ve hizmet geliştirmeye odaklandı. İlk olarak salgın hastalıklar kapsam dışı olmasına rağmen koronavirüs tedavisini teminat altına alan şirketler, ürün portföylerine tüketicinin hayatını kolaylaştıracak yeni çeşit ve hizmetler ekliyor. Seyahat sigortasında korona teminatı sunan da var, çatıdan kendi enerjisini üretene güvence veren de.

Turiste göre poliçe

Güneş Sigorta, havayolu şirketi SunExpress ile yaptığı işbirliği kapsamında corona virüs teminatlı ‘corona virüs turist koruma ve destek sigortası’ paketi çıkardı. SunExpress ile yurtdışından Türkiye’ye seyahat edecek turistlerin corona virüs hastalığı kesin tanısı nedeni ile hastanede tedavi görmesi durumunda, hastanede yattığı süre boyunca tedavi masrafını, Güneş Sigorta karşılayacak.

Çatıdan enerjiye güvence

Son dönemde kendi enerjisini üretmek isteyenler, çatı tipi güneş enerjisi panellerine ilgiyi artırdı. Bunun üzerine Anadolu Sigorta, yeni ürünü ‘bireysel çatı tipi güneş enerjisi paneli sigortası’nı hizmete sundu. Poliçeyle, çatıda güneş enerjisiyle elektrik üreten 10 kw ve altı toplam kurulu güce sahip, bireysel çatı tipi panelleri, elektronik cihaz ve deprem gibi risklere karşı koruma altına alınıyor.

İki yeni kasko paketi

Magdeburger Sigorta, sigortalıların araç tamir süreçlerini daha kısa sürede tamamlayabilecekleri avantajlı iki yeni kasko ürününü piyasaya sundu. ‘Genişletilmiş eko kasko’ paketi kapsamında, sigortalının belirli marka ve model otomobili ya da kamyoneti hasar sonrasında eşdeğer parçayla onarılıyor. ‘Genişletilmiş usta işi kasko’ paketinde ise anlaşmalı özel servislerde orijinal parçayla değişim sağlanıyor.

Yurtdışı seyatatine corona teminatı

Sompo Sigorta, corona virüsü teminat altına alan yeni ‘yurtdışı seyahat sigortası’nı piyasaya sundu. Müşterisinin yurtdışı seyahati sırasında corona olması halinde tıbbi ve yatarak tedavi masrafı, otel, yemek ve giyim gibi ihtiyacına ait karantina gideri ile tıbbi merkez ve ikametgaha nakil masrafını karşılıyor. Şirket ayrıca pandemi döneminde aracını az kullandığını düşünen ve ekonomisinde tasarruf yapmak isteyen müşterileri için ‘aylık kasko’ ürününü de hayata geçirdi. Demir Sağlık da corona virüs teminatlı seyahat sağlık sigortası ürünü çıkardı.

'Karavan'da kolaylık

Pandemi dönemi, karavan ile tatili cazip hale getirdi. Ankara Sigorta, Türkiye Karavan Federasyonu ile işbirliğine giderek ‘karavan sigortası’ geliştirdi. Normal trafik sigortasına göre yüzde 60’a varan indirim sağlayan ‘karavan sigortası’, trafik poliçesi olmasının yanında kaza sonrası çekme ve çekilme teminatı da veriyor. İllere göre fiyatlandırma yaparken, yaş sınırı da koymayan şirket, yakında ‘karavan kaskosu’ da sunacak.

'Bina tamamlama' ürünü

Ev alacakların, özellikle de maketten ev alacak kişilerin, mağdur olmamak için projenin ‘bina tamamlama sigortası’ bulunup bulunmadığını kontrol etmesi önemli. Quick Sigorta, yeni ürünü ‘bina tamamlama sigortası’nı satışa sundu. Sigorta şirketi, bu poliçeyi inşaat firmasına yapmadan önce o firmanın tüm finansallarını inceliyor ve inşaat bitene kadar da takibini yapıyor. Bir aksilik çıkması ve evinizi alamamanız halinde ise tüm mağduriyetinizi sigorta şirketi karşılıyor.

Hangi çeşitler öne çıkacak

Corona sonrasında sigorta sektöründe tüketicinin çok farklı eğilimleri ve taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor. İşte öne çıkacak poliçeler:

İş durması sigortası.

Kâr kaybı sigortası.

Düğün, organizasyon ve etkinlik iptal sigortası.

Alacak sigortası.

Sağlık sigortası.

Sorumluluk sigortası.

Hayat sigortası

Siber risk sigortası.

Kampanyalar devrede

Sigorta şirketleri, corona günlerinde müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar yapıyor.

Anadolu Sigorta, ‘tamamlayıcı sağlık sigortası’nda indirim kampanyası başlattı. 30 Eylül’e kadar devam edecek kampanya kapsamında, 18-45 yaş arasında olan ve Anadolu Sigorta’dan ilk kez tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi alacak müşterisine belli oranda indirim yapacak.

Mapfre Sigorta, 65 yaş üstü müşterilerine ‘hasar sonrası onarım’ kampanyası sunuyor. Uygulama, binek ya da hafif ticari araçlar için geçerli.

Allianz Türkiye, 30 Eylül tarihine kadar ilk defa Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) alacak müşterilerine yüzde 25 indirim fırsatı sağlayacak. TSS, salgın hastalıkları da kapsıyor. Şirket, ayrıca müşterilerine 7 gün 24 saat ücretsiz telefonla tıbbi danışmanlık sunduğu Dr. Allianz hizmetine, yazılı ve görüntülü görüşme seçeneklerini de ekledi. NN Hayat ve Emeklilik de görüntülü online doktor hizmeti vermeye başladı.







