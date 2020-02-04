Sizin için en fazla anlam ifade eden insanlarla konuşma tarzınız ne kadar olumlu olursa bağlarınız o kadar güçlü olur. Her zaman sevgilinize zarar veren şeyler söylüyorsanız, sonunda, isteseniz de istemeseniz de ayrılmak zorunda kalırsınız. Bazen zararsız olduğunu düşündüğümüz şeyler aslında en çok zararı veriyor. Aşağıdaki kelimelerden herhangi birini olumsuz bir şekilde kullanıyorsanız, muhtemelen ilişkinizin acı çekmesine neden oluyorsunuz.

İşte her ilişkiyi yıkan 6 kalıp:

1-Her neyse

Partneriniz size bir şey açıklarken cevabınız 'her neyse' olursa onu gerçekten önemsiz hissettirebilirsiniz. Bu kalıbı ne kadar sık kullanırsanız, ilişkiniz o kadar zayıflar.

2-Her zaman

Partnerinize her zaman sevmediğiniz bir şey yaptığını veya onlarla her zaman belirli sorunlarınız olduğunu söylemek sadece durumları daha da kötüleştirecektir. Bu kelime bir şeylerden kaçınmak için kullanılır.

Eşinizle kavga ederken ilk düşünceniz bir şeyleri bitirmekse, tahmin ettiğinizden daha fazla soruna neden oluyorsunuz demektir. Her ikiniz de sakinleştikten sonra bir şeyler konuşmayı denemelisiniz.

4-Asla

Birçok kişinin belirli konuşmalardan kaçınmak istediklerinde kullandıkları kelime 'asla'dır. Bu kelimeyle partnerinizi adeta bir hapishane kapatırsınız ve sizinle ilgili hayalleri suya batar. Asla asla demeyin.

5-Ama

Bu kelimeyi kullandığınızda, daha önce söylediğiniz şeyleri daha az anlamlandırıyorsunuz. Bu kelimeyi sıklıkla kullanmanız, partnerinizin kendisini yetersiz hissetmesine neden olacaktır.

6-Sen

Partnerinize bir ithamda bulunmak için kullanırsınız. Bu da parmağınızı işaret etmek ve birini bir şey için suçlamak gibidir. Bu duruma düşmeden önce sorunun ne olduğundan emin olun.



