Her iş gününün başında yapmanız gerekenler

Hepimiz profesyonel hayatımızda iyi performans göstermek isteriz. Bunun için çok çalışırız, patronlarımızın iyi kitaplarında yer almaya çalışırız ve bu fazla mesaiyi hedeflerimize zamanından önce ulaşmak için çalışarak geçiririz. Ancak, birçok insan hala arzuladıkları başarıyı elde edemiyor. Bunun nedeni, gözden kaçırdığınız bazı küçük şeyler. Bu nedenle, her gün işe başlarken yapmanız gereken şeylere bir göz atın.

İŞE GİTMEDEN ÖNCE KENDİ RUTİNİNİZİ OLUŞTURUN

Başarılı bir iş günü için kendi rutininizi oluştururken dikkat etmeniz gereken bazı temel ögeleri mutlaka içine eklemeniz. Kahvaltı, iş planı, nefes ve odaklanma birçok insanın atladığı konulardır ancak bedeninizi çalışmaya hazırlayarak performansınızı artırırlar.

KAHVALTI

İster evden, ister ofisten çalışıyor olun, işe aç karnına başlamayın. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Zihinsel olarak formda kalmamıza yardımcı olur ve ayrıca iş günümüzün üstesinden gelmek için gereken zihinsel enerjiyi sağlar.

ORGANİZASYON VE İŞ PLANI

Her şey benim aklımda demeyin. Siz az ya da çok işinize başlamadan önce mutlaka yazarak planlayın, inanın bu beyninizi rahatlatacak ve odaklanmanızı kolaylaştıracak. İş gününün ilk yarım saati, öncelikleri değerlendirmeye ve o gün başarmak için neye ihtiyacınız olduğuna odaklanmaya ayrılmalıdır.

Uğraşmanız gereken bir sürü önemli sorun olduğunda, posta kutunuzda gezinmek gibi önemsiz etkinliklerle dikkatinizi dağıtmayın. Bir yapılacaklar listesi yapın ve ona sadık kalın.

İLK ADIM DERİN NEFES TEKNİĞİ

Birçok insan işe çok aceleyle başlar. Evden çalışanlar için bunun nedeni, uyuyup uyandıktan hemen sonra çalışmaya başlamaları olabilir. Ofisten çalışanlar için trafik sıkışıklığı veya bazı ev işleri neden olabilir. Her iki durumda da, insanlar sadece deliliğe dalarlar. Yavaşlamak, biraz ara vermek ve kendinize odaklanmak için bir rutin oluşturmak harikalar yaratabilir.

İşinize başlamadan önce birkaç dakika nefesinize odaklanın. Derin ve sakin nefeslerle çevrenizdeki her şeyi unutun. Beyninizde taze bir sayfa açın ve vücudunuzu bu rutinle işe başlamaya hazırlayın.

Geçen öğleden sonra bıraktığınız projelere ve tartışmalara katılmanız gerekse de, her güne yeni bir gün gibi davranmaya çalışın. Dünün tüm negatif enerjilerini geride bırakın ve bugün olanlara odaklanın.





ODAKLANMA

Saat kaçta uyursanız uyursanız uykunuz gelmese de ofise vardığınızda uyanık olmanız ve hazır bulunmanız gerekir. Özellikle liderlik pozisyonundaysanız, zihinsel ve fiziksel olarak orada olmak çok önemlidir. Sabah insanı olmasanız bile, ofise geldiğinizde olumlu bir tutum sergileyin. Huysuz olman bütün bir takıma bulaşabilir ve herkesi yanlış yola sokabilir.

ETKİLEŞİM

İş gününe başladığınızda ekibiniz ve iş arkadaşlarınızla 5-10 dakikalık hızlı bir sohbet herkes için oldukça etkili olabilir. Bu, o gün yapılması gerekenlere odaklanmalarına yardımcı olur ve herkesi takıma bağlar. O gün için hedeflerinizi herkese açık olarak paylaştığınızda, onlara ulaşma şansınız gözle görülür şekilde artar.