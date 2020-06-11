Her lokmada ayrı bir tat: Browni kurabiye tarifi

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Browni kurabiye tarifi

Browni kurabiye malzemeleri

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı şeker

125 gram margarin

4 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı un

Browni kurabiye şerbeti için ;

2 çay bardağı su

2 çay bardağı şeker

Browni kurabiye yapılışı:

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Suyun içine şekeri ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca soğumaya bırakın. Yumurtayı karıştırma kabına alın ve mikserle çırpın. Yağı ve şekeri ekleyip 5 dakika daha çırpın. Kalan malzemelerin tamamını ekleyip yoğurun. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam edin. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle şekil verin ve tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında üzeri çatlayana kadar pişirin. Pişip pişmediğini kürdan ile kontrol edin. Sıcak kurabiyeleri soğuk şerbetin içine bırakıp 4 saniye bekletin ve servis tabağına alın.



