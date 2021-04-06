Her öğretmen biraz 'Youtuber' olmalı

Akademisyenlere göre, uzaktan eğitimde ders işlenirken normal sınıfta ders anlatır gibi anlatılmamalı. Derste görsel ve işitsel materyallere de yer verilerek, dersler daha etkileşimli bir hale getirilmeli.

İLGİ ÇEKİCİ İÇERİKLER

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın, uzaktan eğitimde etkileşimin çok önemli olduğunu belirterek, “Online konferanslarda bilgi vermek eğitim değildir. Etkileşim çok önemli. Uzaktan eğitim başlı başına dikkat dağıtıcı bir durumken bizler ilgi çekici ders içerikleri oluşturmalı ve çok uzun videolar yapmamalıyız. Bu dönemde her akademisyen biraz ‘Youtuber’ olmalı” dedi.