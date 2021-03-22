Her ruhun bir ruh eşi vardır

Kişisel olarak bir ilişkiye yaklaşım tarzımızdan bir ilişkiden beklentimize ve bizi mutlu edebilecek eş figürünün karakter yapısına kadar birçok ince bilgiyi Juno’nun yorumuyla ulaşabiliriz. Juno hakkında önemli olan şey ideal eşimizde aradığımız özellikleri taşımasıdır ve bu bizi Ruh Eşimize götürebilir.

Juno Oğlak burcu yerleşiminde olduğunda ilişkilere bakış açısı ve ilişkilere yaklaşım tarzı daha fazla geleneksel alışkanlıkların ve geleneksel düzenlerin söz konusu olduğu tarzda gelişebilecektir. Güvenilirlik, sorumluluk, saygınlık, takdir, resmiyet, ciddiyet, saygı ve başarı ilişkiye yaklaşım tarzını ve ilişkilerden beklentileri ifade eden güçlü sıfatlar halini alabilir. Gelenekselliği sevmek ve geleneksel ilişki tarzına saygı duymak söz konusu olabileceğinden dolayı büyük olasılıkla evlilik ve iş birlikleri gibi ilişkilerde yasal düzenlemelerin olduğu biçimde resmiyet arayışı içinde gerçekleşecektir. Kısa süreli ilişkiler yerine uzun süreli birlikteliklerin ya da ortaklıkların içerisinde olmak ve resmileştirilmiş ilişkileri sürdürmek beklentisi yüksektir. İlişkilere yaklaşım her zaman için ciddiyet ve sorumluluk dahilinde olacağından evliliği ve uzun vadeli bağlılığı bir tür görev olarak görmek söz konusu olabilecektir.

Oğlak burcunda Juno yerleşimi için evlilik bağlarında güvenilirliğin önemli olmasıyla birlikte bu yerleşimde başka herhangi bir burçta yerleşiminde olduğundan çok daha fazla karşılıklı ilişkilerde saygı beklentisi öne çıkacaktır. Eş veya partner tarafından saygı görülmek arzusu ve beklentisi çok güçlüdür. Juno Oğlak burcu kişisi için seçkin, saygın bir eş arzusu da oldukça yüksek olacak ve saygınlığın yüksek olduğu ve karşılıklı olarak birbirlerinin itibarını destekleyen ilişkiler içinde aranılan mutluluk bulunabilecektir. Evliliği her iki eşin de birbirlerinin itibarını, kariyerini, hedeflerini, başarısını desteklediği bir ortaklık olarak görmek kişiliğin güçlü bir eğilimini oluşturabilir. Hak edildiğine inanılan saygı ve takdirin görülmediği ilişkileri uzun süreli sürdürmek yerine uzaklaşmak ve katı, soğuk davranışlar sergileme yönünde davranış çizebilecek olan Juno Oğlak burcu kişisi desteklendiğini ve saygı duyulduğunu hissettiği ilişkilerini bağlılık ve uyum ile sürdürme yanlısı olacaktır.

Haftanın günlerine göre değerlendirdiğimizde;

22 Mart Pazartesi İkili ilişkilere yönelik yeni adımlar atmak, başlangıçlar içinde olmak için destekleyen enerjilerin olduğu bugünü girişimci ve cesaretli yönümüzü ortaya koyarak değerlendirebiliriz. Ailevi konular, duygusal konular, birliktelikler yönünde hareket geçmek açısından iyi bir zaman dilimindeyiz.

23 Mart Salı Dışa dönük, hevesli, heyecanlı ve cesaretli bir ruh halinde olabileceğimiz bugün özellikle ilişkiler yönünde hızlı harekete geçme arzunda olabileceğiz. Acele kararlar almak ya da sabırsızlık göstermemek şartıyla yeni başlangıçlar ve yeni gelişmeler için günü yararlı hale getirebiliriz.

24 Mart Çarşamba Önemli kararlar almak, kararlarımız açıklamak ya da içinde bulunduğumuz koşullar üzerinde söz sahibi olmak gerekliliği ile karşılaşabiliriz. Gerçekçi olmak ve kontrolü ele almak ile birçok sorunu çözebileceğimiz bugün ego savaşlarına girmekten kaçınmakta fayda var.

25 Mart Perşembe Çarşamba gününe benzer şekilde egosal çatışmalara karşı dikkatli olmak gerekmekte. Olumlu yanı ise şimdiye kadar cesaret edemediğimiz birçok yönümüzü, fikrimizi ortaya koymak, kendimizi rahatça ifade etme gücü bizi destekliyor. Bu enerjiyi dengeli kullanabilmek önümüze çıkan fırsatları değerlendirmemizi sağlayabilecek.

26 Mart Cuma Karşılıklı ilişkilerde uyum yakalamak, ortak paydada buluşabilmek için pozitif etkilerin çoğunlukta olduğu gün genelinde ilişkilerimizi tazeleyebilir, yeni ilişkilere adım atabilir, ortaklıklar için anlaşmalar sağlayabiliriz.

27 Mart Cumartesi Duygusal olarak destekleyen, anlayan ve yardım etme duygusu yüksek olan bir gündeyiz. Kararsızlık ya da endişe içinde olduğumuz birçok konunun çözüme kavuşabilme imkânı bulabileceği bugün daha fazla akışta kalmak ve sezgilerimize güvenmek yerinde olur.

28 Mart Pazar Duygusal ilişkilerin ön plana çıkabileceği bugün duygusal karmaşa içine düşmemeye dikkat etmek önemli. Israrcı tavırlar, abartılı beklentiler içinde olmak ilişkileri yıpratabilir. Aceleci olmaktan uzak kalmak ve anlaşma, işbirliği yolunu seçmekte yarar var.

Hepimize güzel bir hafta diliyorum

Sevgiyle



