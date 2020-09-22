Dünya Her sabah internetin kesildiği köyde sebep eski bir televizyon çıktı

Her sabah internetin kesildiği köyde sebep eski bir televizyon çıktı

Dünya

Her sabah internetin kesildiği köyde sebep eski bir televizyon çıktı

Her sabah saat 07:00'de internet kesintisi yaşanan Birleşik Krallık'ın Galler Özerk Bölgesi'nde sebep eski bir televizyon çıktı.

22 Eylül 2020, Salı 16:11 Son Güncelleme:
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Televizyonun sahibi olan Aberhosan köyündeki adı açıklanmayan kişi, eski televizyonunun bütün köyün internetini kesebileceğinden habersiz olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık'taki geniş bant internet altyapısını yöneten Openreach'e bağlı mühendisler 18 aydır sorunun kaynağını bulmaya çalışıyordu.

Bu süreçte kablo altyapısının değiştirilmesi de sorunu çözmemişti.

Soruna yol açtığı için üzüldüğü belirtilen köylü, televizyonunu bir daha kullanmama sözü verdi.

Openreach yetkilileri söz konusu televizyonu tespit edebilmek için özel bir cihaz kullandı.

İkinci el olarak aldığı eski televizyonu her sabah 07:00'de açtığını söyleyen televizyon sahibi, sorunun kendi hanesinden kaynaklandığını öğrenince "dehşete düştü". Televizyonun yüksek seviyeli atımlı frekans (SHINE) yaydığı tespit edildi. Söz konusu sinyal, diğer elektronik cihazların çalışmasını engelleyebiliyor.


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