Her satırı vahşet! 6 yaşındaki kızı öldürdü…

Çanakkale'de 23 yaşındaki Çağlar K. birlikte yaşadığı kadının 6 yaşındaki kızını, kafasını defalarca duvara vurarak öldürdü. Ölen kızla birlikte iki hafta aynı evde kalan K. birlikte yaşadığı kadına, "Çocuğa alkol verdim, uyuması lazım" deyip evden ayrıldı. Kırklareli Demirköy sahilinde çadır kuran K. telefon sinyalinden yakalandı. Küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu da ortaya çıkan Çağlar K. ve küçük kızın annesi tutuklandı.

Sabah gazetesinden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, dehşete düşüren olay, iddiaya göre şöyle gelişti: 5 yıl önce Adıyaman'da eşini uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaybeden Sultan B. (27), geçen yıl internette tanıştığı Çağlar K. ile arkadaşlık kurdu. B. yanına kızları E.B. (4) ve Funda B.'yi (6) de alıp Çanakkale'ye taşındı. Genç kadın, Çağlar K. ile birlikte Kepez'de kiraladıkları bir evde yaşamaya başladı. Kuryelik yapan K. 21 Mayıs 2021'de evde henüz belirlenmeyen bir nedenle Sultan B. ile kavga etti. K. daha sonra annelerini kurtarmaya çalışan iki kız çocuğunu da dövmeye başladı. Gözü dönmüş adam, 6 yaşındaki Funda B. kafasını defalarca duvara çarptı. Küçük kız bilincini kaybedince, anne Sultan B. duş aldırıp yatağa yatırdı.

'ÇAĞLAR ÖLDÜ' DİYE MESAJ ATTI

Funda B. her geçen gün fenalaştığını fark eden Çağlar K. 10 Haziran'da çocuğun öldüğünü fark etti. Anne Sultan B. bir doktorla görüştüğünü ve çocuğa alkol verip, uyuması gerektiğini, uyanırsa kalp krizi geçireceğini söyleyerek evden ayrıldı. Kırklareli Demirköy'de deniz kenarında çadır kuran K. bir süre sonra kendi telefonundan dayısı gibi davranarak Sultan B.'ye mesaj attı. Mesajda "Çağlar'ı trafik kazasında kaybettik. Bundan sonra başının çaresine bakman gerek. Ben dayısıyım" yazan K. yurtdışına kaçmak için hazırlık yapmaya başladı. Durumdan şüphelenen anne Sultan B. mesajın ardından kızı Funda'yı uyandırmaya çalıştı. Kızının hareketsiz olduğunu gören B. Adıyaman'da yaşayan babasına durumu haber verdi. Bulut'un babası Mahmut B., Adıyaman'dan Çanakkale'ye geldi. Durumu öğrenir öğrenmez de hemen polise bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun günler önce öldüğünü belirledi. Sultan Bulut gözaltına alındı. Genç kadın, Çağlar K.'ın çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu da itiraf etti.

HER İKİSİ DE TUTUKLANDI

Olaydan sonra harekete geçen ekipler, Kırklareli'ne gittiği tespit edilen Çağlar K.'yi çaldığı motosikletle birlikte deniz kenarındaki bir çadırda yakaladı. Çanakkale'ye getirilen K. suçunu itiraf etti. K. ile anne Sultan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.