ACY Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemil Yıldırım,"5 yıldır Ar-Ge çalışmalarını sürdürüp, pilot ülkelerde test yayınını yaptığımız Shallwego ile seyahat sevenlere daha ekonomik ve hızlı hizmetler sunarak piyasada yer yapmış isimlerin hizmet kalitesinden daha üstün ve yenilikçi platformlar ile 'en'ler arasına girmeyi hedefliyoruz. Shallwego’nun en temel özelliği ayrıcalıklı hizmetleri tek platformda 3 dakikalık bir sürede tamamlayabilme imkanı sunması. 190 ülkede 1200’den fazla havayolu ile bağlantılı, 1 milyondan fazla otel ile konaklama hizmeti sunan Shallwego, 122 bin 316 adet transfer noktası ve 45 bin 275 adet tur/aktivite paketi gibi olanaklara sahip. Bireysel seyahat ve planlamalar dışında kurumsal olarak da firmaların yurt içi ve yurt dışı iş seyahatlerini, organizasyon ve konaklamalarını planlayabilecekleri, muhasebeleştirme ve fatura işlemlerini gerçekleştirip operasyonel yüklerini azaltacakları kurumsal panel ile profesyonelleştirilmiş iş seyahati platformu da bulunuyor.

Dünyada turizminin pasta payını göz önünde bulundurduğumuzda dijital platformda, global çapta bizi temsil edecek ve tüm hizmetleri bir arada sunacak bir uygulama ve hizmetin olmadığını tespit ettik. Bu doğrultuda hayaller kurmaya ve bir çok ülkede seyahat edip insanların turizm alışkanlıklarını analiz etmeye başladık. Genç arkadaşlarımızın da yetenekleri ve inançları sayesinde turizmin gelişimine katkı sağlayacak Shallwego projemizi tasarladık. Heyecanlı ve dinamik Shallwego ekibimizin her bir üyesinin bu süreçte yaptığı fedakarlıklar paha biçilemez. Shallwego ismi bizim için çok değerlidir.Bu marka okuduğumuz sayısız makale,haber,yaptığımız gezi ve araştırmalar ile uykusuz gecelerimizin neticesinde keşfedilmiştir. Projemizi kurgularken her şehirde ve her ülkede Shallwego dedik. Aldığımız cevaplar kurgularımızı her geçen gün geliştirerek yeni fikirler eklememizi sağladı.Ekibimdeki her arkadaşımı ailemin bir parçası olarak görüyor, bu hikayenin kahramanlarıyla zaman içerisinde yeni hikayeler yazmak istiyorum" diye açıkladı.

Turizmin yeniden eski parlak günlerine döneceğini de belirten Ahmet Cemil Yıldırım, "Bu süreçte önemli olan olumsuzluk enjekte etmek değil, moral aşılamaktır. Ülkemize inancımız her anlamda tamdır. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Biz tüm planlarını erteleyen ve heyecanla güzel günleri hayal eden insanların hayallerine ortak olacağız. Her ülkede, her şehirde ayak izlerinizi birlikte bırakacağız" dedi.