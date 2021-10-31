Türkiye Her şey Adana'daki Gülşen konserinde yaşandı! Ozan’ı bıçaklayarak öldürdü

Her şey Adana'daki Gülşen konserinde yaşandı! Ozan’ı bıçaklayarak öldürdü

Türkiye

Her şey Adana'daki Gülşen konserinde yaşandı! Ozan’ı bıçaklayarak öldürdü

Adana’da şarkıcı Gülşen’in konserinde 17 yaşındaki M.C, kavga ettiği Akif Ozan Özdoğan’ı öldürdü yanındaki 3 kişiyi de yaraladı. Yaşadıklarına inanamayan anne, 'Onlar gittikten sonra aradım. ‘Oğlum ben de geleceğim’ dedim. 15 dakika sonra geldim ve iki oğlumu da yaralı halde buldum' dedi.

31 Ekim 2021, Pazar 16:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Adana’da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlamaları kapsamında Gülşen’in sahneye çıktığı konserde, kavga ettiği Akif Ozan Özdoğan’ı (15) öldüren ve yanındaki 3 kişiyi de yaralayan M.C. (17), işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Olay, 29 Ekim'de, saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı’nda meydana geldi. Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Orçun Özdoğan (17), iki arkadaşıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Gülşen’in konserine gitti. Özdoğan kardeşlerin arkadaşı Mustafa G. (17), konser alanında iki kız arkadaşını görünce yanlarına gitti. Kızlarla birlikte konsere geldiği öne sürülen M.C. ile Mustafa G. arasında tartışma çıkı. Tartışma kavgaya dönüştü, M.C., cebinden çıkarttığı bıçakla Mustafa G.’yi yaraladı. Akif Ozan Özdoğan'ı karnının alt bölgesinden, ağabeyi Orçun’u da bacağından ve kaburgasından bıçaklayan M.C., olay yerindeki bir kişiyi daha yaralayıp kaçtı.

AKİF OZAN ÖZDOĞAN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Akif Ozan Özdoğan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Diğer 3 yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.C.’yi Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde yakaladı.

"İKİ OĞLUMU DA YARALI HALDE BULDUM"

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarının aldığı Akif Ozan Özdoğan’ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Özdoğan’ın annesi Emel Özdoğan (36), yaşananlara inanamadığını belirterek, “Onlar gittikten sonra aradım. ‘Oğlum ben de geleceğim’ dedim. 15 dakika sonra geldim ve iki oğlumu da yaralı halde buldum” dedi.

‘BIÇAKLANDIM' DİYEREK KARNINI GÖSTERDİ"

Görgü tanığı Emircan Karaş ise, “Kızlar arkadaşımızı çağırdı. Tanımadığımız iki çocuk olay çıkardı. Tartışma çıktı. Akif Ozan’ın olayla alakası yoktu. Gördüğüm tek şey Akif Ozan’ın bana ‘bıçaklandım’ diyerek karnını göstermesiydi. Adalet yerini bulsun istiyoruz” diye konuştu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C. adliyeye sevk edildi. M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Pazar notları
Rauf Tamer
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Hakan Çelik
Türkiye için çok kritik iki zirve
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Jüpiter manzaralı evler geliyor
Murat Gülderen
Murat Çelik
COVID–19 pozitifim
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in ilan edildiği küçük ev…
Oral Çalışlar
Banu Şen
Cam ve yeşilin büyüsü
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB'den son dakika ara tatil kararı! Okullarda yarıyıl tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı