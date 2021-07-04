Her şey bir anda oldu! 20 yaşındaki Emirhan her yerde aranıyor

Olay, dün, Adatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Emirhan Henden, Sakarya Nehri'nin karşısındaki hayvanlara yem vermek istedi. Nehre girip karşıya geçmek isteyen Henden, akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve dalgıç polisler geldi. Dün yapılan çalışmalarda bulunamayan Emirhan Henden'i aramaya bugün de devam edildi. Yağmur nedeniyle yükselen nehirde güçlükle arama yapıldı.

Emirhan Henden'i arama çalışmaları devam ediyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Sakarya Nehri’nde kaybolan Emirhan Henden’i arama çalışmaları devam ediyor. Emirhan Henden’in nehre girdiği anda çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde nehirde bulunan botun ipini yakalayabilmek için suya giren Emirhan Henden’in yüzmeden önce kıyıdaki arkadaşlarına, “Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin” dediği daha sonra da yüzdüğü görüldü. Emirhan akıntıya kapılarak gözden kaybolunca arkadaşlarının haber vermesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya)(DHA)



