Türkiye Her şey bir anda oldu! Anne ve 3 çocuğu saniyelerle kurtuldu

Her şey bir anda oldu! Anne ve 3 çocuğu saniyelerle kurtuldu

Türkiye

Her şey bir anda oldu! Anne ve 3 çocuğu saniyelerle kurtuldu

İstanbul Güngören'de 3 katlı binanın en üst kat balkonu çöktü. Kimsenin yara almadığı çökmenin ardından bina tahliye edildi. Sokakta hareketlilik yaşanırken, anne ve çocuklarının geçmesinin ardından balkonun çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

28 Haziran 2021, Pazartesi 23:03 Son Güncelleme:
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Olay, Güneştepe Mahallesinde akşam saat 18.40 sıraların meydana geldi. Rezaki Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst kat balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Balkondan kopan beton parçaları sokak üzerine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çöken balkonda kalan beton parçalarını kırdı. İtfaiye eri, çöken balkonda asılı Türk bayrağını yerinden alıp, katlayarak cebine koydu. İtfaiye erinin bayrak hassasiyetini gören bazı vatandaşlar 'helal olsun işte bu' diye bağırdı. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri bina önünde demir bariyerlerle önlem aldı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken dairenin balkonunda hasar oluştu. Tahliye edilen binadan karot örnekleri alındı. Yapılacak incelemelerin ardından binanın akıbetine ilişkin karar verileceği öğrenildi.

'DAHA YENİ TADİLAT YAPTIRDIK'

Balkonu çöken binanın altında iş yeri bulunan Remziye Yıldırım, ''Oturuyorduk, birden bire sesle kendimizi dışarı attık. Bir çökme oldu hiçbir şey anlamadık. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. İş yerim var ayakkabıcıyım. Maalesef yaşadık bu olayı da, Allah korudu başka bir şey diyemiyorum. Çok sağlam binamız, daha yeni tadilat yaptırdık'' dedi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Balkonun çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta hareketlilik yaşandığı, anne ve 3 çocuğunun altından geçmesinin ardından balkonun çöktüğü görülüyor.

Soner HASIRCIOĞLU - İdris TİFTİKÇİ (DHA)

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