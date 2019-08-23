Her şey bir anda oldu! Kendini feribottan attı

Her şey bir anda oldu! Kendini feribottan attı Kilitbahir-Çanakkale seferini yapan feribotun Çanakkale İskelesi'ne yanaşacağı esnada denize atlayan 60 yaşındaki H.E. isimli kadın yolcuyu, iskele personeli ve limanda bulunan bir başka vatandaş kurtardı.