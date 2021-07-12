Türkiye Her şey bir anda oldu! Piknik faciaya döndü

Her şey bir anda oldu! Piknik faciaya döndü

Türkiye

Her şey bir anda oldu! Piknik faciaya döndü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde E.B., iki çocuğunun gözü önünde piknik yaptıkları sırada gölete atladı. Suda kaybolan E.B.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 02:13 Son Güncelleme:
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Olay, saat 16.30 sıralarında Güvendik Mahallesindeki gölette meydana geldi.

E.B., iki kızı ve iki komşusuyla birlikte gölet kenarında piknik yapmaya gitti. İddiaya göre, komşuları balık tutmak için uzaklaştığı sırada E.B., çocuklarının gözü önünde 5 metre yükseklikten gölete atlayarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. E.B. için arama- kurtarma çalışması başlatılırken, kadının eşiyle sorunlarının olduğu öne sürüldü.

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın) (DHA)

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