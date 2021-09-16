Türkiye Her şey bir anda oldu! Yaşlı adamın feci ölümü

Her şey bir anda oldu! Yaşlı adamın feci ölümü

Türkiye

Her şey bir anda oldu! Yaşlı adamın feci ölümü

Şanlıurfa'nın nın Birecik ilçesinde geçimini seyyar satıcılıkla sağlayan İzzet Utkun (54), aniden hareket edince durdurmaya çalıştığı kamyonetle ağaç arasına sıkışıp hayatını kaybetti.

16 Eylül 2021, Perşembe 20:50 Son Güncelleme:
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Olay, Birecik Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyyar satıcılık yapan İzzet Utkun, sebze ve meyve yüklü kamyonetini durdurup satış yapmaya başladı.

Utkun, müşterilere satış yaptığı sırada aracı aniden hareket etmeye başladı. Utkun, durdurmak için önüne koştuğu kamyonetle ağaç arasında sıkıştı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İzzet Utkunun hayatını kaybettiğini belirledi. Utkun'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)

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