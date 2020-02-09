Her şey bir yasak elma ile başladı

Eda Taşpınar: Gerçek aşk ilahi özgürlüğü tattırır

Büyürken aşık olmanın kırmızı güller, cuma gecesi çıkılan yemekler, güzel hediyeler, yağmurun altında paylaşılan öpücükler ve içerisinde pahalı şeyler barındıran kutulardan ibaret olduğunu zannediyordum. Aşk nedir, biliyor musun? Aşk, acı verecek derecede dürüstlük ve güvendir.

Aşk, kişisel alanları işgal etmeden birbirine yardımcı olmaktır. Aşk, karşılıklı saygıdır. Aşk sayesinde farklılıklar, sınırlar, ön yargılar yıkılır, yeni görüşler içeren özgür dünyalar inşa edilir. Aşk, kurduğun hayallere yan yana yürüyerek beraber kavuşmaktır. Aşk aslında en saf haliyle iki ruhun ve kalbin yaptığı en yüce anlaşmadır. Ve o kadar güçlüdür ki gerçek aşk sana aradığın ilahi özgürlüğü tattırandır.

Ceylan Çapa (Blogger): Aşk bir olma halidir

Aşk, iki insanın birbiriyle bütünleşip bir olma halidir. Saygı ve dürüstlük zeminini karşılıklı olarak sürdürebilmektir. Kendini unuttuğunu zannettiğin her anda, sen olduğun için yanında durabilme halidir.

Merve Hasman'ın objektifinden aşk: Buz gibi suya kendini teslim etmektir

Nasıl her güçlü fırtına, daha sağlam bir sığınak yapmamıza yardımcı olursa, tutkulu bir aşk da harika bir aile kurmamıza yardımcı olur. Aşk, fırtına sonrası sabah 05.30’da çarşaf gibi denizde uyanmak ve gözünü açar açmaz denize balıklama atlamak gibidir.

Uyanabilmek için bir telaştır, buz gibi suya kendini teslim etmektir. Korkusuzca, doğrunla yanlışınla kendin olabilmek gibi ve her şeyin birinci elden teslimi gibi... Aşk, hiçbir zaman uyanmak istemeyeceğin en güzel rüyadır.

Yılan kılığına girerek cennete sızan şeytan, ilk kadın olan Havva’ya o meşhur yasak ağaçtaki göz alıcı, iştah kabartan elmayı verir. Havva, elmayı yemekle kalmaz bu enfes elmayı Adem’le de paylaşır. Ondan sonra olanlar olur ve Tanrı tarafından ikisi de cennetten kovulur. O günden sonra elma, aşkın simgesi olur.

Bennu Gerede (Fotoğraf sanatçısı): Benim için aşk, hep onunu kollarında olmayı istemektir

Gün doğmadan uyandığımızda bir sis görürüz ya, hani kısa bir süre orada durur ve birden yok olur gider. Benim için aşk o sisin daima orada olmasıdır. Göz yaşlarından etrafı göremez hale gelirsin. Aşk, ondan nefret ederken az sonra deli gibi onun kollarında olmayı isteyecek kadar çok sevmektir. Benim için aşk, dibine kadar yaşamaktır...

***Yılan kılığına girerek cennete sızan şeytan, ilk kadın olan Havva’ya o meşhur yasak ağaçtaki göz alıcı, iştah kabartan elmayı verir. Havva, elmayı yemekle kalmaz bu enfes elmayı Adem’le de paylaşır. Ondan sonra olanlar olur ve Tanrı tarafından ikisi de cennetten kovulur. O günden sonra elma, aşkın simgesi olur.



