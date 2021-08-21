Her şey kızı için

Merve Özbey, Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu’nun medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam sahneye çıktı. İki farklı kıyafet giydi. Geçen şubatta kızı Elif Özüm’ü kucağına alan popçu, “Bazı konserlere bebeğimi de götürüyorum. Ama bu akşam aile büyüklerimizin yanında. Onu çok yormak istemiyorum. Geleceği için zaman zaman uzak kalıyoruz” dedi.