Her şey kızı için
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkan Merve Özbey, kızı Elif Özüm ile ilgili konuştu. Özbey "Geleceği için zaman zaman uzak kalıyoruz” dedi. Hakan KIRARSLAN / POSTA
21 Ağustos 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Merve Özbey, Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu’nun medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam sahneye çıktı. İki farklı kıyafet giydi. Geçen şubatta kızı Elif Özüm’ü kucağına alan popçu, “Bazı konserlere bebeğimi de götürüyorum. Ama bu akşam aile büyüklerimizin yanında. Onu çok yormak istemiyorum. Geleceği için zaman zaman uzak kalıyoruz” dedi.
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