Türkiye Her şey saniyeler içinde oldu! Fren yerine gaza basınca...

Her şey saniyeler içinde oldu! Fren yerine gaza basınca...

Türkiye

Her şey saniyeler içinde oldu! Fren yerine gaza basınca...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bina inşaatına uçtu. Araçtaki 2 kişi yaralandı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 21:10 Son Güncelleme:
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Kaza akşam saatlerinde Derince Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ozan Sokak üzerinde meydana geldi. Ergül Malkoç yönetimindeki 34 LG 3646 plakalı otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu bir anda hızlanarak yol kenarında inşaat halindeki binanın üzerine uçtu. 

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekipler gelmeden önce aracın yanına inen çevredeki vatandaşlar, sürücü Ergül Malkoç ile yanındaki akrabası Cem Malkoç’u araçtan çıkartarak güvenli bir yere taşıdı.

Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli) (DHA)

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