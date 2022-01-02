Türkiye Her şey saniyeler içinde oldu! Manzara keyfi faciayla bitiyordu

Her şey saniyeler içinde oldu! Manzara keyfi faciayla bitiyordu

Türkiye

Her şey saniyeler içinde oldu! Manzara keyfi faciayla bitiyordu

Antalya’da manzara izlemek için gittikleri Boğaçayı kıyısında toprak kayması sonucu açık kasa kamyonetleriyle suya düşüp mahsur kalan biri kadın 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

02 Ocak 2022, Pazar 22:18 Son Güncelleme:
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Olay, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Boğaçayı köprüsü altında yaşandı. İsimleri öğrenilemeyen biri kadın 3 kişi, açık kasa kamyonetle Boğaçayı köprüsünün altındaki toprak alana gelerek manzara izlemeye başladı.

Bu sırada bulundukları zemindeki toprağın kayması sonucu araç yaklaşık 1 metre yükseklikteki akıntılı çaya düştü. Sürücü aracı çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta kamyonet akıntıyla sürüklenmeye başlarken, bir süre sonra zemine çakıldı. Araçta mahsur kalan 3 kişi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla beraber Boğaçay’ın olduğu noktaya itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÖNCE MERDİVEN SONRA BOTLA KIYIYA ÇIKARILDILAR

Aracın çaya çakıldığı noktaya gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 3 kişiyi çıkartmak için çalışma başlattı. Suya giren ekipler, itfaiye aracına ip bağlayarak aracın olduğu noktaya kadar ilerledi. İtfaiye ekipleri belirli noktalarda suyun derin ve akıntının fazla olduğunu fark edince 3 kişiyi bot yardımıyla kıyıya çıkardı.

Sağlık durumları iyi olan 3 kişi, yakınlarına ait başka bir araçla bölgeden uzaklaşırken, araç ise çekici yardımıyla sudan çıkartıldı.

Adem AKALAN/ANTALYA (DHA)

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