Her şey Türkiye’de başladı! Bir fenomenin hikayesi
Son zamanlarda Twitter’a her girdiğimizde birçok alanda ‘yorumlarıyla’ karşımıza çıkan ‘yüzü gülerken gözleri ağlayan adam’ın hikayesinin Türkiye’de başladığını biliyor muydunuz?
24 Mart 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Macaristanlı emekli elektrik mühendisi Andras Istvan Arato (76), 2010’a kadar sıradan bir yaşam sürüyordu. 2010’da Türkiye tatilinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşınca hayatı değişti. Profesyonel bir fotoğrafçı bu kareleri görünce, Arato’yu deneme çekimine davet etti. Ardından Arato çeşitli konulardaki stok fotoğrafları için poz verdi. Bunlar arasında elinde bardağıyla bilgisayar başında çektirdiği poz da vardı. İşte o pozdaki yüzü gülerken gözlerindeki ağlayan ifade tüm dünyanın dikkatini çekti.
Acısını saklayan Harold!
‘Hide The Pain Harold’ (Acısını saklayan Harold) lakabı takılan Arato’nun fotoğrafları birçok espriye konu oldu. Bu fotoğraflar için Arato “İnsanlar, gülümsememle gözlerimdeki ifadenin bir araya gelişinin üzücü bir görüntü olduğunu düşünüyor” diyor. Birçok reklamda da oynayan Arato, Macar rock grubu Cloud 9+’a ait ‘Hide The Pain’ şarkısının klibinde de rol aldı.