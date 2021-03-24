Her şey Türkiye’de başladı! Bir fenomenin hikayesi

Macaristanlı emekli elektrik mühendisi Andras Istvan Arato (76), 2010’a kadar sıradan bir yaşam sürüyordu. 2010’da Türkiye tatilinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşınca hayatı değişti. Profesyonel bir fotoğrafçı bu kareleri görünce, Arato’yu deneme çekimine davet etti. Ardından Arato çeşitli konulardaki stok fotoğrafları için poz verdi. Bunlar arasında elinde bardağıyla bilgisayar başında çektirdiği poz da vardı. İşte o pozdaki yüzü gülerken gözlerindeki ağlayan ifade tüm dünyanın dikkatini çekti.

‘Hide The Pain Harold’ (Acısını saklayan Harold) lakabı takılan Arato’nun fotoğrafları birçok espriye konu oldu. Bu fotoğraflar için Arato “İnsanlar, gülümsememle gözlerimdeki ifadenin bir araya gelişinin üzücü bir görüntü olduğunu düşünüyor” diyor. Birçok reklamda da oynayan Arato, Macar rock grubu Cloud 9+’a ait ‘Hide The Pain’ şarkısının klibinde de rol aldı.