Türkiye Her şeyden habersiz ölüme böyle gitmiş! Son anları anbean kamerada

Her şeyden habersiz ölüme böyle gitmiş! Son anları anbean kamerada

Türkiye

Her şeyden habersiz ölüme böyle gitmiş! Son anları anbean kamerada

İstanbul'da Şişli’deki vahşi otel cinayetine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öldürülen kadının son anları ve zanlının görüntüsü kameralarca saniye saniye kaydedildi.

31 Aralık 2021, Cuma 01:07 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz gün Şişli’de bir otel odasında, Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni, Mohammad O.E.A. tarafından ağzı bantlanıp, el ve ayakları bağlanarak öldürülmüş, zanlı kısa süre sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

Şişli’de meydana gelen olaya ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Tunuslu kadının son anları güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası görüntülerinde, ilk olarak zanlı Mohammad O.E.A.’nın 19.40 sıralarında otele geldiği görüldü. Zanlının ardından saatler 22.19’u gösterirken Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni de otele girdi. Tunuslu kadın, bir süre otelin görevlisi ile bir şeyler konuştu. Yaklaşık iki dakika sonra, Mohammad O.E.A. ve Mariyam Aloui Ep Guitni birlikte otelin üst katlarına çıkan merdivenlere yöneldi. Saat 23.36’a ait başka kamera kaydında, Mohammad O.E.A.’nın otelden çıkarak olay yerinden ayrıldığı görüldü.


İSTANBUL (İHA)

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